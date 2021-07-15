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    Тимошенко обіцяє не відпочивати все літо, в країні триває «грандіозна афера»

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    Юлія Тимошенко закликала українців звертатися до неї&nbsp;з будь-якого проблемного питання, пов'язаного з землею - Тимошенко обіцяє не відпочивати все літо, в країні триває «грандіозна афера»
    Юлія Тимошенко закликала українців звертатися до неї з будь-якого проблемного питання, пов'язаного з землею
    Фото: ba.org.ua

    Партія «Батьківщина» відкрила пряму лінію для людей, які мають проблеми із землею

    Партія ВО «Батьківщина» збирається працюватиме все літо, попри канікули у Верховній Раді. Про це заявила лідерка політсили Юлія Тимошенко.

    «Ми відкрили гарячі лінії по всій країні і просимо людей звертатися до нас з будь-якого проблемного питання, пов'язаного з землею. Ми переконані, що розпродаж землі, дозволений владою з 1 липня, – це грандіозна афера, яка закінчиться для України дуже погано», – написала Тимошенко у Facebook.

    Вона також наполягає, що рішення щодо продажу землі мають ухвалюватися на Всеукраїнському референдумі, а не у кабінетах чиновників.

    Депутатка попередила, що її команда «боротиметься за кожен клаптик і не дозволить зігнати людей із землі».Також Тимошенко анонсувала масові протести по всій Україні. Зазначимо, ЦВК відмовила «Батьківщині» в організації референдуму щодо ринку землі.

    До слова, на днях депутатки Стефанишина і Тимошенко влаштували перепалку через марихуану. Раніше Тимошенко показала промовисту історію життя.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина реформа земля референдум літо
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    Тимошенко обіцяє не відпочивати все літо, в країні триває «грандіозна афера»