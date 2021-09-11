Сезон реалізації популярної в Україні ягоди завершується

На цей час виробники лохини вже ведуть реалізацію ягоди по 120−180 грн/кг

На сьогодні більшість садівників пропонують до продажу залишкові партії лохини

Сезон реалізації лохини в Україні вже близький до завершення, що тягне за собою стрімке скорочення пропозиції цієї ягоди на ринку. Про це повідомляє Еast-fruit.com.

«Попит в даному сегменті залишається досить високим, що дозволило українським виробникам істотно підвищити ціни на залишкові партії лохини. Вже на сьогодні більшість садівників пропонують до продажу залишкові партії лохини. При цьому активний попит і скорочення пропозиції дозволяють їм укладати угоди на більш вигідних умовах, ніж тижнем раніше», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на цей час виробники лохини вже ведуть реалізацію даної ягоди по 120−180 грн/кг (4,4−6,7 $/кг), що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

«В нинішньому році сезон продажів лохини в українських господарствах стартував в середньому на два тижні пізніше, що було пов’язано з несприятливими погодними умовами. При цьому, сезон реалізації даної ягоди вони завершують приблизно в ті ж терміни, що і минулого року», – зауважили виробники.

Крім того, попри подорожчання лохини в кінці сезону, на сьогодні вести реалізацію українським виробникам даної ягоди доводиться в середньому на 36% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Таку цінову різницю, ключові гравці ринку пов’язують зі збільшенням валового збору лохини в поточному сезоні.

Нагадаємо, в липні цього року ціни на популярну в Україні ягоду впали майже вдвічі.

До слова, на Київщині виростили найбільші в Україні ягоди лохини.

Як повідомлялося, в серпні в Україні різко подешевшала найдорожча ягода.