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    Тимошенко після канікул продемонструвала новий стильний образ (фото)

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    Підписники Юлії Тимошенко в&nbsp;Instagram оцінили її новий лук - Тимошенко після канікул продемонструвала новий стильний образ (фото)
    Підписники Юлії Тимошенко в Instagram оцінили її новий лук
    Фото: Юлія Тимошенко/Instagram

    Політикиня регулярно дивує прихильників оригінальними та стильними луками

    Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко у перший день роботи Верховної Ради після канікул прийшла до сесійної зали, дещо змінивши свій образ. Світлина у новому луці з’явилася на сторінці нардепки в Instagram.

    На перше засідання Ради після тривалої перерви Тимошенко завітала у чорному жакеті, розшитому бісером, і спідниці-олівці. Волосся нардепка уклала на один бік, а також вдягнула окуляри у стильній оправі.

    «Перший дзвоник по-депутатськи! Новий сезон, нові виклики, нові завдання! Ідеальний час єднатися заради України та конкретних результатів для людей!», – підписала світлину Тимошенко.

    Скріншот фото: Юлія Тимошенко/instagram

    У коментарях під світлинами підписники віддають належне почуттю стилю очільниці політичної партії

    Нагадаємо, нещодавно Юлія Тимошенко показала у Facebook архівні фотографії, що показують історію становлення «Батьківщини» та різні перипетії в політичному житті України.

    Нагадаємо, радник глави Офісу президента Тимофій Милованов заздрить хорошій фізичній формі Юлії Тимошенко.

    Раніше Тимошенко розмістила в соцмережах яскраву світлину в національному одязі.

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    Теги: Юлія Тимошенко Instagram стиль
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    Тимошенко після канікул продемонструвала новий стильний образ (фото)