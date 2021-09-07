Тимошенко після канікул продемонструвала новий стильний образ (фото)

Підписники Юлії Тимошенко в Instagram оцінили її новий лук

Політикиня регулярно дивує прихильників оригінальними та стильними луками

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко у перший день роботи Верховної Ради після канікул прийшла до сесійної зали, дещо змінивши свій образ. Світлина у новому луці з’явилася на сторінці нардепки в Instagram.

На перше засідання Ради після тривалої перерви Тимошенко завітала у чорному жакеті, розшитому бісером, і спідниці-олівці. Волосся нардепка уклала на один бік, а також вдягнула окуляри у стильній оправі.

«Перший дзвоник по-депутатськи! Новий сезон, нові виклики, нові завдання! Ідеальний час єднатися заради України та конкретних результатів для людей!», – підписала світлину Тимошенко.

У коментарях під світлинами підписники віддають належне почуттю стилю очільниці політичної партії

Нагадаємо, нещодавно Юлія Тимошенко показала у Facebook архівні фотографії, що показують історію становлення «Батьківщини» та різні перипетії в політичному житті України.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Тимофій Милованов заздрить хорошій фізичній формі Юлії Тимошенко.

Раніше Тимошенко розмістила в соцмережах яскраву світлину в національному одязі.

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