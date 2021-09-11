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    Вдова Гонгадзе дорікнула Ірині Геращенко за фото з Кучмою. Що відповіла депутатка?

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    Знімок, який обурив Мирославу Гонгадзе - Вдова Гонгадзе дорікнула Ірині Геращенко за фото з Кучмою. Що відповіла депутатка?
    Знімок, який обурив Мирославу Гонгадзе
    Фото: Ольга Айвазовська/Facebook

    Геращенко пригадала Мирославі Гонгадзе заслуги Леоніда Даниловича на Мінських переговорах

    Спільне фото другого президента Леоніда Кучми з народною депутатською Іриною Геращенко та громадською діячкою, колишньою учасницею української делегації в тристоронній контактній групі Ольгою Айвазовською спровокувало обговорення у мережі. Світлину на своїй сторінці у Facebook оприлюднила Ольга Айвазовська.

    Так вдова Георгія Гонгадзе, журналістка Мирослава Гонгадзе дорікнула через знімок Ірині Геращенко.

    «До інших питань нема, а тобі так комфортно?», – звернулася Мирослава Гонгадзе до депутатки.

    У коментарях Ірина Геращенко відповіла, що вважає Леоніда Кучму державником, який плідно працював у тристоронній контактній групі.

    «Ми говорили про трагічні події вересня 2000. Моя думка незмінна. За цією спецоперацією стояла Росія. Так само незмінна моя позиція щодо діяльності Леоніда Даниловича Кучми на посаді президента, там будо чимало помилок. А щодо роботи в ТКГ , він там був державником, про це говорили з пані Айвазовською. Ми разом працювали в ТКГ 4 роки, ти добре про це знаєш, неодноразово спілкувалися з тобою про це в інтерв’ю. Найбільший дискомфорт в тих групах я відчувала від росіян… Я тоді витягла 400 заручників, і це було для мене не робота, а велика частина життя.

    До речі, майор Мельниченко і досі в Москві, наскільки я не помиляюся. І так і не розповів , як і кому писав ті плівки….», – написала Ірина Геращенко.

    Раніше журналістка «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе написала книгу про свого чоловіка, журналіста Георгія Гонгадзе, вбитого у вересні 2000 року.

    Нагадаємо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові.

    У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

    За вбивство Георгія Гонгадзе засуджено до довічного ув'язнення колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача та засуджено до різних строків позбавлення волі колишніх співробітників міліції Миколу Протасова (13 років позбавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костенка та Олександра Поповича (по 12 років позбавлення волі).

    Зазначимо, колишній очільник карного розшуку Олексій Пукач просив пом’якшити покарання до 15 років ув'язнення, однак Верховний суд відмовив – тепер вирок неможливо оскаржити.

    Нагадаємо, 3 травня США закликали здійснити правосуддя щодо загиблих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших. Звернення присвятили Всесвітньому дню свободи преси.

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    Теги: Росія МВС суд США акція Ірина Геращенко вбивство Георгій Гонгадзе Facebook правосуддя речі робота вирок Ольга Айвазовська
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    Вдова Гонгадзе дорікнула Ірині Геращенко за фото з Кучмою. Що відповіла депутатка?