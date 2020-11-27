Ювілей Леді Ю. 10 причин захоплюватися Тимошенко

Перемоги, поразки та таємниці першої та єдиної жінки прем’єр-міністра України

Сьогодні Юлія Володимирівна Тимошенко святкує день народження. Одному із найяскравіших українських політиків виповнюється 60. З них пів життя Тимошенко присвятила великій політиці.

Вона ламає всі стереотипи: дуже рано вийшла заміж, стала матір’ю і при цьому збудувала вражаючу кар’єру. Донька Євгенія з’явилась на світ, коли мамі було лише 19. Однак це не завадило Тимошенко отримати ступінь кандидата економічних наук, ствердитись як бізнес-леді, розбагатіти, стати першою в історії України жінкою, яка очолила уряд, і навіть відсидіти у в’язниці.





Юлія Тимошенко на початку кар'єри

Перша і єдина жінка на чолі уряду України

Леді Ю двічі очолювала український уряд. Вперше – у 2005-му «за» її призначення проголосували рекордні 373 нардепи, проти не було жодного голосу. 24 серпня, на День Незалежності, тодішній глава держави похвалив і Тимошенко, і її команду, назвавши цей уряд «найкращим», а вже 8 вересня… відправив у відставку. Офіційна версія – конфронтація між членами команди влади. Тимошенко ж переконана: Ющенко прибрав її тому, що почав поступатися їй за популярністю, це фактично підвередили усі наступні вибори. Ще одна причина, на думку ЮВТ, – спроба відвернути увагу від корупційних скандалів в оточенні глави держави. Згодом Ющенко багато разів наголошував, що призначення Тимошенко прем’єром було його найбільшою помилкою.





Січень 2005 року. Юлія Тимошенко стає прем'єр-міністром України (Фото: Олександр Клименко)

Вдруге Тимошенко сіла у прем’єрське крісло у кінці 2007 року: її призначила коаліція БЮТ-НУНС, Юлія Володимирівна керувала урядом до середини березня 2010-го. Саме за цієї каденції вона підписала із президентом РФ Путіним скандальні газові угоди, які частина суспільства досі вважає великою помилкою. Тимошенко ж переконана у своїй правоті: каже, у протилежному випадку українці лишилися б без тепла холодною зимою. До слова, в РФ газові угоди Тимошенко-Путіна вважають… невигідними для Росії. У принципі, це підтвердив і Стокгольмський арбітраж, який у спорі «Нафтогазу» і «Газпрому» навколо цих угод, став саме на бік України.

Освічена

Тимошенко має ступінь кандидата економічних наук. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «організація управління, планування і регулювання економіки» вона захистила у 1999 році в Київському національному економічному університеті. Тема наукової роботи – «Державне регулювання податкової системи». За даними ЗМІ, Тимошенко – автор понад 50 наукових робіт.

Фраза Тимошенко «у мене в руках документи…» стала коронною.

Неодмінна апеляція до джерел інформації завжди була вбивчим аргументом ЮВТ у політичних дискусіях

Свої знання Тимошенко у секторі управління і планування вправно використовувала і в політиці, і на державних посадах. Вона вже третій десяток років очолює одну з найбільших партій в країні. «Батьківщина» вже котре скликання є найстарішою парламентською політичною силою в Україні.

Мужня

Внутрішня сила – ще одна риса політикині. У 90-х вона казково розбагатіла, але втратила і бізнес, і статки. Її підприємницький шлях розпочався на початку Незалежності. Спершу вона разом із чоловіком і свекром створила корпорацію «Український бензин», згодом очолювала корпорацію «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ). Однак, як про це розповідає сама Тимошенко, через «політичні репресії» її бізнес було повністю зруйновано. «Залишили випалену землю», – полюбляє описувати ті події Юлія Володимирівна. Саме це і стало поштовхом для початку активної політичної діяльності.

Нестримна жага до влади також багато разів боляче обпікала нинішню ювілярку, але вона жодного разу не опустила руки. Щоразу після програшу знову піднімалась. Тимошенко пережила три ув’язнення та зраду найближчих соратників і після цього змогла втриматися на коні.

Широкий загал пам’ятає про два епізоди перебування Тимошенко за ґратами. Насправді ж їх було три. Уперше Юлію Володимирівну позбавили волі у 1995-му: тоді її «взяли» в Запоріжжі при спробі нелегального вивезення майже $30 тис. за кордон. У застінках вона провела півтори доби, а кримінальну справу проти неї порушили за статтею «контрабанда валюти».

Друге ув’язнення Тимошенко тривало 42 дні. Її арештували в 2001-му за обвинуваченням у розкраданні мільярда доларів під час головування в ЄЕСУ.

У 2011-му тодішній президент Янукович посадив Тимошенко руками судді Печерського суду Родіона Кірєєва. Він виніс рішення про позбавлення її волі на сім років. Згодом ім’я Кірєєва стало уособленням для суддів-корупціонерів, а сам він був змушений втекти з країни.





Тимошенко із донькою Євгенією та чоловіком Олександром у суді (фото з відкритих джерел)

Якщо життя підсовує тобі лимон, зроби з нього лимонад, вирішила Тимошенко і примудрилась перетворити це тривале ув’язнення на потужну піар-кампанію. За 2,5 роки, проведених за ґратами у Качанівській колонії, вона не канула у забуття, а навпаки постійно перебувала у стрічці новин. Приводів для цього було чимало: епопея із хворобами, безкінечні консультації лікарів, втрата свідомості, заяви про знущання, голодування на знак протесту проти застосування сили проти неї (цей факт визнали прокурори). Під стінами будівлі колонії постійно чергував натовп групи підтримки, під Печерським судом місяцями стояли намети. У кінці 2011-го Янукович, напевно, і сам вже був не радий, що заварив кашу із ув’язненням Тимошенко, адже рейтинги політсили Юлії Володимирівни наздоганяли рейтинги всемогутньої Партії регіонів. Інтерес громадськості до долі Тимошенко підігрівали і західні політики, які неодноразово заявляли про політичні мотиви переслідування Тимошенко.

Показово, що попри безкінечні обвинувачення у розкраданнях, у жодній справі її причетність до корупції так і не була доведена жодним судом. Справи щодо її діяльності у ЄЕСУ були закриті, звинувачення у валютній контрабанді зняті, а за усіма статтями, за якими її засудив Кірєєв, Тимошенко була виправдана.

Незламна

Тимошенко часто зраджували соратники. Навіть ті, хто був поруч з нею десятиліттями, несподівано йшли…

Список прізвищ політиків, які під дахом Тимошенко, отримували мандати і високі посади, а потім перебігали до її політичних конкурентів, надзвичайно довгий. Але найбільшого удару по Юлії Володимирівні завдав Олександр Турчинов.

У 2008-му Тимошенко закликала киян на виборах мера столиці голосувати за свого соратника Олександра Турчинова, вона сказала: «Турчинов вас не підведе, тому що ми з ним практично одне і те ж, у нього тільки коси немає».





Найближчі соратники Турчинов і Яценюк невдовзі стануть опонентами Тимошенко (фото з відкритих джерел)

У 2014-му на хвилі Революції Гідності Турчинов (який був поруч з нею ще з буремних 90-х) створив разом з Арсенієм Яценюком партію «Народний фронт», куди перетягнув ключових соратників Тимошенко.

Яценюк у розпал Майдану бурхливо радів тому, що Тимошенко вийшла на свободу. Його вигуки «Юля! Юля!» стали інтернет-мемом. Але вже згодом Яценюк з Турчиновим завдали підступного удару Тимошенко, створивши «Народний фронт»

Але тепер від «Народного фронту» залишились лише спомини, а Тимошенко на останніх місцевих виборах знову довела здатність поставати з попелу. За даними ЦВК, партія «Батьківщина» стала другою після провладної «Слуги народу» за кількістю депутатів по всій країні.

Цілеспрямована

Тимошенко можна назвати впертою у найкращому значенні цього слова. Завдяки цій якості їй вдалося на початку 2000-х реформувати ринок електроенергії. На посаді віце-прем’єра з паливно-енергетичного комплексцу вона створила систему, в якій усі гроші, що надходили від споживачів, розподілялися через єдиний рахунок енергоринку, минаючи корумповані обленерго. В часи розквіту режиму Кучми вона не побоялась обмежити бізнесові апетити в енергетиці впливових на той час олігархів Суркіса та Медведчука.

Саме при Тимошенко Україна змогла позбутися такого ганебного явища, як віялові відключення електроенергії. Покоління українців, навчання яких у школі припало на 90-ті, ще добре пам’ятають, як доводилось вчити уроки під свічкою.

Під час свого прем’єрства у другій половині 2000-х Тимошенко також сміливо пішла в атаку проти олігархів. Вона відкрито вступила у війну з найвпливовішими Рінатом Ахметовим і Віктором Пінчуком, націоналізувавши «Криворіжсталь». Потім ЮВТ влаштувала показову повторну приватизацію цього меткомбінату. Тимошенко також не побоялась зруйнувати газову схему «РосУкрЕнерго» за участю росіян та їхнього ставленика в Україні, прокремлівського олігарха Дмитра Фірташа.

Тимошенко отримала прізвисько «газова принцеса». Згодом «принцеса» стала «українською Жанною д’Арк»…

(фото з відкритих джерел)

Люди, які так чи інакше пересікалися із Тимошенко у приватних розмовах кажуть, що президентство – то найзаповітніша мрія Юлії Володимирівни. І вона докладає усіх зусиль для її реалізації. У 2019-му Тимошенко втретє балотувалася у президенти. Вона не здалася після двох попередніх фіаско, цілий рік готувалася до перегонів, «розкручувала» свій «Новий курс України», який фактично і був її передвиборчою програмою. У певний момент її рейтинги навіть ставали лідерськими. Але не судилося. Поява на політичному небосхилі Володимира Зеленського поламала плани не лише Тимошенко.

Хитра

Тимошенко могла находити спільну мову з кдбістом-диктатором Путіним. Російський політолог Станіслав Бєлковський, для якого особистість Путіна та стиль його правління становить науковий інтерес, неодноразово наголошував на дуже приязному ставленні глави РФ до Леді Ю. За його словами, Тимошенко підкорила Путіна і своїми жіночими чарами, і схожістю психотипів. «Їм комфортно разом. Тимошенко – найближчий по духу до Путіна український політик, найбільш зрозумілий йому», – запевняв Бєлковський.

У 2009-му під час «газових» зустрічей Тимошенко пустила в хід не лише свої дипломатичні і навички, а й суто жіночий арсенал:

приїхала до Путіна у чорній сукні з металевою застібкою вздовж усією спини

(фото з відкритих джерел)

У 2008-му, перебуваючи на посаді голови російського уряду, Путін заявив, що Тимошенко «самодостатній, дуже ефективний і популярний в своїй країні політик. Проте вже у 2009 році Кремль на президентських виборах відкрито підтримав проросійського Віктора Януковича. Тоді політолог Бєлковський знайшов пояснення і цьому: він розповідав, нібито Путін так постимся Тимошенко, бо та не відповіла на його почуття. Водночас у 2012-му президент Путін люб’язно запропонував полікувати Юлію Володимирівну, яка перебувала у в’язниці, в Росії.

Впливова

Американський журнал Forbes у липні 2005 року, складаючи рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу, називав Юлію Тимошенко третьою за впливовістю жінкою планети. Журнал лише вдруге укладав такий рейтинг, а Тимошенко стала першою українкою, яка потрапила до цього списку. Вона випередила таких відомих жінок, як телезірка Опра Вінфрі, дружина засновника «Майкрософту» Мелінда Ґейтс, виконавчий директор найбільшого інтернет-аукціону eBay Маргарет Вітман тощо.





Тимошенко на хвилі слави

Винахідлива

Тимошенко не змогла б пів життя бути успішним політиком, якби не вміння хитрувати, маніпулювати і підлаштовуватися. Ініціатива VoxCheck неодноразово ловила політикиню на маніпуляціях і напівправді.

Але вершиною її уміння шукати нестандартні рішення є гучна історія про спробу домовитися з Віктором Януковичем. Два непримиренні політики, попри жорстку, а іноді навіть жорстоку конкуренцію, в певний момент збиралися укласти тривалий союз. Перед початком виборчої кампанії 2009-го року Янукович і Тимошенко погоджували угоду про широку коаліцію, лідерам у цій конструкції передбачались дві головні посади – президента і прем'єр-міністра. Переговори були зірвані, але такою «винахідливістю» Юлії Володимирівні дорікають досі…

Хто знає, як би повернулась історія України, якби «ширка» була втілена в життя?

На себе Тимошенко грошей на шкодує:

якщо одяг, то Chanel; якщо прикраси, то Himalia Pearls, як у княгині Монако;

якщо презентація «Нового курсу України», то помпезно, зі стриптизерами і за 22 млн грн

Ефективна

Роками журналісти бігають у пошуках цифри, яка б відобразила реальні статки Тимошенко, а не ті, які вона декларує. Тим часом Тимошенко, яку часто звинувачують у популізмі і нещирості, справді чимало робила конкретного для простого народу. Сьогодні мало хто пам’ятає, але це вона суттєво збільшувала суму виплат при народженні дитини; у рази підвищувала стипендії, виплачувала «згорілі» вклади «Ощадбанку», купувала машини «швидкої» для сіл (за це її і судили, і сварили – мовляв, не ті марки авто, проте машини і нині їздять, а медики на них рятують людей). Це вона сприяла оформленню за рахунок держави актів на землю селянам. Це вона провела першу чесну приватизацію «Криворіжсталі», яку за часів президентства Леоніда Кучми за безцінь віддали наближеним олігархам. Це вона ламала газові схеми з Росією.





Юлія Тимошенко: сильна, мужня і надзвичайно жіночна

Крім того, саме на прем’єрство Тимошенко 2008 року припала світова криза. І Тимошенко змогла забезпечити своєчасну виплату зарплат та пенсій, а також не допустила дефолту країни.

Чарівна

Гарно одягатися Тимошенко полюбляла ще у 90-х, проте по-справжньому стильною Леді Ю визнали під час Помаранчевої революції, коли вона заплела косу и взула 15-сантиметров підбори. Проте навіть вдалий імідж потрібно змінювати. Тимошенко це знає, тому після різних спроб пару років тому віддала перевагу довгому розпущеному білявому волоссю, зібраному у пучок збоку.





Тимошенко досить довго носила хвіст збоку з довгого білявого волосся (Фото: Станіслав Груздєв, Главком)

Пару тижнів тому Юлія Володимирівна пішла на ще один експеримент: перед ювілеєм ЮВТ зробила нову зачіску – злегка хвилясте волосся і елегантна укладка.





Зміна іміджу Тимошенко збіглася із оголошенням результатів виборів у США

та інформацією про розлучення Трампа. В інтернеті широко розійшовся жарт – мовляв,

Тимошенко дізналась, що Трамп тепер вільний…

Чарівна, доглянута, успішна, вона завжди ставала об’єктом заздрісних нападок. Дуже часто їй приписували романи з різними чоловіками: експрем’єром та покровителем Павлом Лазаренком, главою Офісу президента Ющенка Олександром Зінченком, російським опозиціонером Борисом Нємцовим, ексглавою «Нафтогазу» Ремом Вяхірєєвим, експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі, «регіоналом», а нині нардепом ОПЗЖ Нестором Шуфричем, однопартійцем та вірним соратником Сергієм Власенком та багатьма іншими. До слова, під час ув’язнення Тимошенко у Качанівській колонії у мережі з’явилось відео, на якому начебто Юлія Володимирівна цілується із чоловіком, схожим на Сергія Власенка. Обидва наголосили, що ролик фейковий.

Наталія Сокирчук, «Главком»