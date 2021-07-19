Тимошенко заплатила майже 30 млн грн податків після отримання великої компенсації з-за океану

Лідерка «Батьківщини» внесла зміни до свого майнового стану

Народний депутат і лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко задекларувала 26,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що сплачується до бюджету за результатами річного декларування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни у майновому стані політика, які з’явилися на сайті НАЗК 14 липня.

Також вона перерахувала 2,22 млн грн у вигляду військового збору.

Як повідомляв «Главком», на початку травня 2020 року Юлія Тимошенко задекларувала 148 млн 345 тис. грн доходу у вигляді компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання.

Джерелом вказаного доходу виступила американська юридична компанія Reid Collins Tsai, основними сферами практики якої є фінансове шахрайство, справи про неплатоспроможність, професійну відповідальність, довірені судові спори, судові спори щодо банкрутства, посередництво та інші.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про податкову амністію. Він визначає особливості проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметеся з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

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