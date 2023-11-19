Невідомі підірвали автомобіль із топчиновниками «ЛНР»

«Заступник начальника МВС ЛНР» Володимир Пахоленко був за кермом підірваної автівки

Бойовиків госпіталізовано з осколковими пораненнями

У тимчасово окупованій Луганській області підірвано автомобіль, у якому перебували «виконувач обов’язків заступника міністра МВС ЛНР» і «заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР». Про це повідомляють російські пабліки, зокрема Telegram-канал Astra.

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Як зазначається, інцидент трапився ввечері четверга, 16 листопада.

На одному з блокпостів у тимчасово окупованій Кремінній загорівся позашляховик «Патріот», за кермом якого сидів «заступник начальника МВС ЛНР» Володимир Пахоленко і «в. о. заступника міністра МВС ЛНР» Олег Шумілов.

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За даними російських джерел, обох бойовиків госпіталізовано з осколковими пораненнями.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Луганську 8 листопада загинув депутат «народної ради ЛНР», колишній начальник управління «народної міліції ЛНР» Михайло Філіпоненко. Російські ЗМІ пишуть, що вибуховий пристрій спрацював в автомобілі депутата, внаслідок чого той отримав поранення, несумісні з життям. Ліквідацію Філіпоненка реалізувала українська розвідка спільно з представниками руху опору.