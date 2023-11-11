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Двоє відчайдухів мотоциклом проривалися за кордон через карпатське високогір’я

Надія Карбунар
glavcom.ua
Двоє відчайдухів мотоциклом проривалися за кордон через карпатське високогір’я
Подорож засніженими горами для порушників кордону могла завершитися фатально
фото: Державна прикордонна служба України

На затриманих було складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, справи скеровано до суду

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону припинили три спроби порушення державного кордону, у результаті чого затримали 8 осіб. Чотирьох із затриманих вів провідник, а двоє відчайдухів збиралися подолати карпатське високогір’я на мотоциклі, повідомляє Держприкордонслужба.

Зокрема, на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Лужанка», реалізовуючи надану оперативниками загону інформацію, наряд зупинив неподалік від кордону автомобіль марки «Фольксваген», водій якого віз до українсько-угорського кордону чотирьох чоловіків. Троє із пасажирів є жителями міста Кропивницький, четвертий – житель Львівської області. Сам водій є жителем Закарпаття. За грошову винагороду у розмірі $4000 з кожного він збирався переправити своїх «клієнтів» до сусідньої Угорщини.

Двоє відчайдухів мотоциклом проривалися за кордон через карпатське високогір’я фото 1

Про виявлення у діях закарпатця ознак злочину, передбаченого ст.332 КК України, прикордонники направили повідомлення до Берегівського райвідділу поліції.

Дві спроби було припинено військовослужбовцями відділень «Богдан» та «Велятино» на кордоні з Румунією.

У ході перевірки інформації, наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу, прикордонний наряд відділення «Богдан» зупинив у горах, неподалік від кордону двох відчайдухів, які мали намір незаконно перетнути кордон мотоциклом.

Ще одного порушника, жителя міста Київ, який також збирався у гори, щоб потрапити у Румунію, затримав прикордонний наряд відділення «Велятино». Чоловік самостійно вирішив долати високогір’я, не маючи при цьому ані відповідного спорядження, ані одягу.

На затриманих було складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, справи скеровано до суду.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Державна прикордонна служба ініціювала 607 кримінальних проваджень стосовно ліцензіатів системи «Шлях», які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон.

 

Теги: прикордонники Держприкордонслужба Закарпаття водій автомобіль чоловік кордон

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