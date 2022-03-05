Ніби декорації фільму про Чорнобиль: яким є зараз аеропорт «Бориспіль» (відео)

Таким Міжнародний аеропорт «Бориспіль» не був ще ніколи

Російська проказа не дала часу навіть на збір речей

Міністерство внутрішніх справ України показало, який вигляд має порожній аеропорт «Бориспіль». У відомстві зауважили, що летовище зараз нагадує декорацію із фільму про Чорнобиль.

«Таким Міжнародний аеропорт «Бориспіль» не був ще ніколи… Навіть ковід «полишив» його охайним – пустим, але охайним.

Російська проказа не дала часу навіть на збір речей. Тисячі зруйнованих планів, зруйнованих доль…

«Бориспіль» – місце поцілунків і об‘єднаних сердець. Зараз аеропорт нагадує декорацію із фільму про Чорнобиль.

Ми все відбудуємо, чуєш? Твої термінали будуть знову живими, там лунатиме сміх і проливатимуться сльози щастя. І роздратований мандрівник, який запізнився на рейс, ще не раз гупатиме ногами. І все буде краще, ніж раніше!», – ідеться у дописі під відео.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» зранку 24 лютого призупинив роботу через закриття повітряного простору над Україною у зв'язку з початком російського військового вторгнення.

По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.