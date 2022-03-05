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    Події в Україні

    Ніби декорації фільму про Чорнобиль: яким є зараз аеропорт «Бориспіль» (відео)

    Таким Міжнародний аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo; не був ще ніколи - Ніби декорації фільму про Чорнобиль: яким є зараз аеропорт «Бориспіль» (відео)
    Таким Міжнародний аеропорт «Бориспіль» не був ще ніколи
    фото з відкритих джерел

    Російська проказа не дала часу навіть на збір речей

    Міністерство внутрішніх справ України показало, який вигляд має порожній аеропорт «Бориспіль». У відомстві зауважили, що летовище зараз нагадує декорацію із фільму про Чорнобиль.

    «Таким Міжнародний аеропорт «Бориспіль» не був ще ніколи… Навіть ковід «полишив» його охайним – пустим, але охайним.

    Російська проказа не дала часу навіть на збір речей. Тисячі зруйнованих планів, зруйнованих доль…

    «Бориспіль» – місце поцілунків і об‘єднаних сердець. Зараз аеропорт нагадує декорацію із фільму про Чорнобиль.

    Ми все відбудуємо, чуєш? Твої термінали будуть знову живими, там лунатиме сміх і проливатимуться сльози щастя. І роздратований мандрівник, який запізнився на рейс, ще не раз гупатиме ногами. І все буде краще, ніж раніше!», – ідеться у дописі під відео.

    Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» зранку 24 лютого призупинив роботу через закриття повітряного простору над Україною у зв'язку з початком російського військового вторгнення.

    По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

    Теги: Аеропорт Бориспіль аеропорт воєнний стан Володимир Зеленський президент
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    Ніби декорації фільму про Чорнобиль: яким є зараз аеропорт «Бориспіль» (відео)