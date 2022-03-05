ЗСУ накривають командні пункти ворога – Арестович

Російська армія не сильна. Вона просто довга – радник Банкової

Українські воїни знищили щонайменше двох командирів окупантів

Українські захисники під час оборони вдаються і до знищення командних пунктів. Навіть російська преса визнала загибель двох старших командирів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Серед них командир 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту, яка допомагала втекти Януковичу та захоплювала Крим.

«Як то кажуть, загибель полку – трагедія, загибель полковника – розгром. До цих полковників і генералів можна сміливо додати нуль і помножити на два. А то й три – судячи з кількості знищених нами командних пунктів», – заявив Арестович.

Також радник перерахував успіхи ЗСУ:

У Гостомелі два дні поспіль полірували російських спецназівців та десантників.

Миколаївці відбили аеропорт Кульбакіно і відлупцювали колону, яка намагалася зранку обійти місто. Причому, у загальновійськових боях бере активну участь (і перемагає!) патрульна поліція Миколаєва.

У Перемозі Броварського району накрили з повітря 15-ту окрему мотострілецьку бригаду з Самари.

Під Харковом війська окупантів зазнали величезних втрат.

У Херсоні небагато російських військ. Відновлено зв'язок. Шоу з «вдячними херсонцями» провалилося.

Запорізька АЕС працює у нормальному режимі.

«Важко – Харкову, Маріуполю, Охтирці. Але над обійденим і напівоточеним супротивником Черніговом збивають російські літаки, ходять у лихі рейди і збирають полонених під Сумами, як величезна м'ясорубка перемелює ворога напівоточена Харківщина», – каже Арестович.

Все це прораховано та продумано військовим керівництвом та блискуче реалізується армією.

«Я знаю думку багатьох військових світу. Вони шоковані рівнем, який демонструє українська армія та її керівництво. Це офіційно визнали міністерства оборони США, Великої Британії, голова НАТО, – написав радник. – Наші успіхи – закономірність. Спеціально збудовані та чітко реалізовані причинно-наслідкові зв'язки. Поєднання найвищого рівня збройних сил і народного опору перемеле тут російську військову машину. Російська армія не сильна. Вона просто довга. Вісім із десяти путінських армій тут. ТутТут ми їх і поховаємо», – підсумував Арестович.

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили шість авіаодиниць окупантів: три штурмовики Су-25 та три вертольоти.

Також з початку війни російські окупанти втратили понад 9 тис. солдатів.

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