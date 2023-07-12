Нічна атака на Черкащину: влада повідомила, куди поцілили російські дрони

Унаслідок влучання виникла пожежа

У ніч проти 12 липня повітряна тривога у Черкаській області лунала понад три з половиною години. Ворог атакував регіон «шахідами». Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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«Маємо влучання в один з об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа – натепер уже ліквідована. Двох потерпілих з опіками доправлено до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області повітряна тривога тривала з 1:12 до 3:53, у столиці – з 1:21 до 3:32. Також небезпека охоплювала північні та центральні регіони. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував ударними дронами і ракетами.

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На підступах до Києва працювали сили протиповітряної оборони – наші воїни знищили всі «Шахеди» в повітряному просторі навколо столиці.

Триває 504-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.