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У Курську прогриміли вибухи: влада РФ заявила про збиття безпілотника

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Курську прогриміли вибухи: влада РФ заявила про збиття безпілотника
фото: Telegram

Губернатор Курської області стверджує, що сили ППО збили безпілотник

У російському місті Курськ пролунали вибухи, губернатор області стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник. Про це повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram.

«Над Курськом нашою системою ППО було збито безпілотник», – написав він.

Більше інформації про інцидент губернатор не повідомив.

У соцмережах публікують відео, на якому чутно звуки вибухів у місті.  

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Також вночі 22 червня у районі тимчасово окупованого Бердянська пролунав гучний вибух, який було чутно навіть за 50 км у с. Урзуф Маріупольського району.

Зокрема у тимчасово окупованому Севастополі ввечері, 21 червня пролунали два потужні вибухи. Перед Аквамарином російські сили ППО нібито збили якийсь літальний об'єкт. Він упав у воду за кілька кілометрів від берега та затонув.

 

Теги: Telegram безпілотник влада роман відео

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