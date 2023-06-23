У Курську прогриміли вибухи: влада РФ заявила про збиття безпілотника

Губернатор Курської області стверджує, що сили ППО збили безпілотник

У російському місті Курськ пролунали вибухи, губернатор області стверджує, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник. Про це повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram.

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«Над Курськом нашою системою ППО було збито безпілотник», – написав він.

Більше інформації про інцидент губернатор не повідомив.

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У соцмережах публікують відео, на якому чутно звуки вибухів у місті.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Російські пропагандисти також показали наслідки удару по Чонгарському мосту: бідкаються, що снаряд пройшов крізь міст та зруйнував дорожнє полотно.

Також вночі 22 червня у районі тимчасово окупованого Бердянська пролунав гучний вибух, який було чутно навіть за 50 км у с. Урзуф Маріупольського району.

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Зокрема у тимчасово окупованому Севастополі ввечері, 21 червня пролунали два потужні вибухи. Перед Аквамарином російські сили ППО нібито збили якийсь літальний об'єкт. Він упав у воду за кілька кілометрів від берега та затонув.