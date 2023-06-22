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Атака на Одещину: ЗСУ повідомили про кількість збитих «Шахедів», є влучання

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Одещину: ЗСУ повідомили про кількість збитих «Шахедів», є влучання
Сили ППО знищили три повітряні цілі над Одещиною
фото з відкритих джерел

Вночі проти четверга, 22 червня росіяни атакували Одеську область «Шахедами»

Росіяни вночі атакували Одеську область із використанням «Шахедів». Сили ППО знищили три повітряні цілі, але є і влучення. Про це заявила речник ОК «Південь» Наталія Гуменюк, з посиланням на національний телемарафон.

«Ніч неспокійна. Ворог намагається застосовувати нові тактики, вишукує способи, як обійти нашу ППО. Є на Одещині збиття трьох Shahed. Є, на жаль, і влучання. Уточнюємо обстановку. Критичного влучання та жертв немає», - зазначила речник ОК «Південь».

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня в Одеській області оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили поінформували про те, що Shahed прямують на південь Одещини.

Зокрема у ніч проти 22 червня вибухи пролунали в Харкові та Кривому Розі. Повітряні сили ЗСУ попередили про рекетну небезпеку на Кіровоградщині та Харківщині. Поліція Харківщини написала в Телеграмі, що війська РФ завдають ударів по Харківщині, людей закликали перебувати в укриттях. 

Також у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу. На місці вибуху газу в багатоповерхівці знайдено тіла двох загиблих, також двоє людей отримали поранення. Попередньо, будинок був газифікований. Всіх людей з нього наразі евакуювали.

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Теги: вибух поліція будинок ворог національний телемарафон

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