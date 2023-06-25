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Уночі окупанти атакували передмістя Запоріжжя: є поранені (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Уночі окупанти атакували передмістя Запоріжжя: є поранені (фото)
Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч
фото: Юрій Малашко / Запорізька ОВА / Telegram

Загалом в області впродовж доби зруйновано 15 житлових будівель

Цієї ночі росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя. Про це повідомив голова ОВА Юрій Малашко у Telegram.

Ворог атакував передмістя обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, зокрема в одне з місцевих підприємств. На щастя, людей не зачепило. Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч.

В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв зауважив, що станом на ранок ситуація у місті стабільна. Люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи в нормі. Міські служби працюють у штатному режимі.

Загалом упродовж доби ворог здійснив 71 обстріл по території 23 населених пунктів: атакував з БПЛА Ольгівське та Плавні, з РСЗВ Темирівку та Левадне, завдав 65 артударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П'ятихатках та інших прифронтових селах.

Зруйновано 15 житлових будівель.

Травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних – 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки.

До слова, також окупанти обстріляли Дніпропетровщину: є постраждалий (фото).

Крім того, росіяни обстріляли Херсонщину. Противник випустив 235 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів» та авіації. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів. Через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Як відомо, триває 487-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Також ворог продовжує зазнавати великих втрат в живій силі та військовій техніці.

Теги: Запоріжжя окупанти обстріл ворог росіяни

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