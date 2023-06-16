Ракетна небезпека: в Україні оголошена повітряна тривога
Громадянам слід негайно пройти в укриття
В Україні 16 червня в 11:05 оголошена масштабна повітряна тривога. Громадянам слід негайно пройти в укриття.
Як повідомляють Повітряні сили, зафіксовано пуски крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря. Спочатку «почервоніла» південна частина країни.
Триває 478-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла два іранських ударних БпЛА типу Shahed. Усі дрони знищено протиповітряною обороною. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
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