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Атака «Шахедів» на Київ: влада повідомила результат роботи ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака «Шахедів» на Київ: влада повідомила результат роботи ППО
Окупанти атакували столицю безпілотниками
фото: DW

Інформація щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходила

У ніч на 12 липня російські окупанти атакували столицю іранськими дронами-камікадзе Shahed. Наша сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю. Цього разу, за попередньою інформацією, він знов використав баражуючі боєприпаси типу Shahed. Після понад тижневої перерви противник другий день поспіль запускає іранські БпЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад дві години», – заявив посадовець.

За його словами, всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО. Інформація щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходила. 

Також Попко нагадав про те, що не можна знімати роботу ППО.

«Цим ви вбереже і наших воїнів протиповітряної оборони, і, відповідно – своє життя», – наголосив начальник КМВА.

Нагадаємо, у Київській області повітряна тривога тривала з 1:12 до 3:53, у столиці – з 1:21 до 3:32. Також небезпека охоплювала північні та центральні регіони. Ворог атакував ударними дронами і ракетами. На підступах до Києва працювали сили протиповітряної оборони. 

Теги: Київ безпілотник війна

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