Пожежа на АЗС у Києві: з’явилося відео з авто, яке протаранило бензоколонку

Водій автомобіля «Ауді» не впорався із керуванням

У мережі з'явилося відео, як у неділю, 9 липня, автомобіль на швидкості влетів у колонку на АЗС на Броварському проспекті у Києві, після чого почалася масштабна пожежа. Цей момент зафіксували камери спостереження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На опублікованих кадрах видно, як автомобіль буквально таранить АЗС. Після цього одразу спалахує вогонь. З місця аварії розбігаються люди та від’їжджають інші авто.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомила Національна поліція України, водій автомобіля «Ауді», 2002 року народження, не впорався із керуванням та зіткнувся із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталося загорання.

Наразі відомо про трьох потерпілих, зокрема водій авто і пасажир, 2006 року народження, а також оператор АЗС, 1975 року народження, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Лікарі госпіталізували потерпілих, їм надається медична допомога. Також в результаті пожежі пошкоджено кілька транспортних засобів.

Поліцейські опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Раніше повідомлялося, що пожежа на АЗС у Дніпровському районі Києва виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку. Вогонь повністю знищив будівлю й наземне обладнання заправки та 8 легкових авто.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рятувальники зазначили, що до гасіння залучалося 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 62 чоловіки особового складу.

Нагадаємо, вранці 24 червня у Оболонському районі Києва у прибудові до будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа.