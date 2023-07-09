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Пожежа на АЗС у Києві: з’явилося відео з авто, яке протаранило бензоколонку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пожежа на АЗС у Києві: з’явилося відео з авто, яке протаранило бензоколонку
АЗС спалахнула миттєво
фото: скріншот із відео

Водій автомобіля «Ауді» не впорався із керуванням

У мережі з'явилося відео, як у неділю, 9 липня, автомобіль на швидкості влетів у колонку на АЗС на Броварському проспекті у Києві, після чого почалася масштабна пожежа. Цей момент зафіксували камери спостереження.

На опублікованих кадрах видно, як автомобіль буквально таранить АЗС. Після цього одразу спалахує вогонь. З місця аварії розбігаються люди та від’їжджають інші авто.

Як повідомила Національна поліція України, водій автомобіля «Ауді», 2002 року народження, не впорався із керуванням та зіткнувся із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталося загорання.

Пожежа на АЗС у Києві: з’явилося відео з авто, яке протаранило бензоколонку фото 1

Наразі відомо про трьох потерпілих, зокрема водій авто і пасажир, 2006 року народження, а також оператор АЗС, 1975 року народження, отримали опіки різного ступеня тяжкості. Лікарі госпіталізували потерпілих, їм надається медична допомога. Також в результаті пожежі пошкоджено кілька транспортних засобів.

Пожежа на АЗС у Києві: з’явилося відео з авто, яке протаранило бензоколонку фото 2

Поліцейські опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Раніше повідомлялося, що пожежа на АЗС у Дніпровському районі Києва виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку. Вогонь повністю знищив будівлю й наземне обладнання заправки та 8 легкових авто.

Рятувальники зазначили, що до гасіння залучалося 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 62 чоловіки особового складу.

Нагадаємо, вранці 24 червня у Оболонському районі Києва у прибудові до будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа

Теги: пожежа водій автомобіль поліція відео

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