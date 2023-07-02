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У Мелітополі пролунав гучний вибух в районі бази росіян – Федоров

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Мелітополі пролунав гучний вибух в районі бази росіян – Федоров
У суботу ввечері весь Мелітополь чув гучний вибух в районі військової бази росіян
фото з відкритих джерел

Вибух стався на півночі міста поблизу селища Семенівка, де ворог захопив ферму

В тимчасово окупованому Мелітополі, вчора, 1 липня, пролунав гучний вибух в районі військової бази росіян. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Вчора (1 липня – ред.) о 19:30 в Мелітополі пролунав потужний вибух, який чули мешканці усіх районів міста. Вибух стався на півночі міста поблизу селища Семенівка, де ворог захопив ферму, і там у них була розташована одна з військових баз ворога. Також вчора мешканці бачили роботу дірявої ППО ворога», - розповів міський голова.

Також Федоров розповів й про те, що ворог встановив крематорій на території колишнього дитячого санаторії. Там же росіяни спалюють своїх солдатів.

Нагадаємо, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник досі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 46 бойових зіткнень.

На бойовому чергуванні в Чорному морі російські загарбники тримають три ракетоносії – два підводних та один надводний. Усього ворог може вдарити по Україні 16 ракетами «Калібр».

До слова, в оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої, але просять дотримуватися інформаційної тиші. 

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Теги: росія Україна ворог Мелітополь

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