Ракетний обстріл Харкова: одна людина загинула, троє постраждалих

В місті ліквідують наслідки російської атаки

З Харкова надходять перші новини щодо постраждалих внаслідок ракетного удару агресора. В ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що одна людина загинула.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що також відомо про трьох постраждалих. Під завалами може знаходитися жінка. Під час удару вона перебувала на останньому поверсі будинку, в який влучила ракета.

«Рятувальні роботи продовжуються», – пише Олег Синєгубов .

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Нагадаємо, що російська окупаційна армія вночі, 29 січня, ракетою С-300 обстріляла житловий будинок в Київському районі міста Харків. На місці російського терористичного удару спалахнула сильна пожежа.

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 22:49 29 січня. Після цього в місті почали лунати вибухи.