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Ракетний обстріл Харкова: одна людина загинула, троє постраждалих

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Ракетний обстріл Харкова: одна людина загинула, троє постраждалих
фото з відкритих джерел

В місті ліквідують наслідки російської атаки

З Харкова надходять перші новини щодо постраждалих внаслідок ракетного удару агресора. В ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що одна людина загинула. 

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що також відомо про трьох постраждалих. Під завалами може знаходитися жінка. Під час удару вона перебувала на останньому поверсі будинку, в який влучила ракета.  

«Рятувальні роботи продовжуються», – пише Олег Синєгубов .

Нагадаємо, що російська окупаційна армія вночі, 29 січня, ракетою С-300 обстріляла житловий будинок в Київському районі міста Харків. На місці російського терористичного удару спалахнула сильна пожежа.

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 22:49 29 січня. Після цього в місті почали лунати вибухи.

Теги: поранення обстріл Харків

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