Ракетний удар по Харкову та нові вибухи в Ірані: головне за ніч

Російська ракета С-300 влучила у чотириповерховий житловий будинок у Харкові

Триває 341-ша доба повномасштабної війни Росії проти України

Російські окупанти вдарили ракетою по нічному Харкову, в Ірані пролунала нова серія вибухів, а українська IT-армія зламала архів «Газпрому». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 січня.

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Нова серія вибухів в Ірані

У неділю, 29 січня, в іранському місті Мехабад пролунала серія нових вибухів.

Безпілотник завдав три послідовних повітряних удари, перший попереджувальний, другий і третій по трейлеру, що перевозив продовольчу допомогу на сирійській стороні.

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Також повідомляється, що шість автомобілів Корпусу вартових ісламської революції були атаковані поблизу міста Абу-Камаль, на кордоні Іраку та Сирії.

Атака була спрямована на колону з 25 іранських вантажівок у районі Абу-Камаль, повідомляє ізраїльський державний канал Kan 11.

Ракетний удар по Харкову

У ніч на 30 січня російські окупанти ракетою С-300 вдарили у житловий будинок в Київському районі міста Харків. На місці спалахнула сильна пожежа.

У результаті удару троє постраждалих отримали легкі пошкодження, загинула літня жінка. Її чоловік перебував поруч на момент удару та дивом серйозно не постраждав.

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Чотириповерховий будинок частково зруйновано. Жителів евакуювали. Всі екстрені служби продовжують працювати на місці.

Витік нафтопродуктів у Дніпро

Через обстріл росіянами Херсонського порту зазнали пошкодження два судна, що належать іноземним компаніям.

Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро. Вилив нафтопродуктів вдалося локалізувати силами екіпажу судна.

IT-армія України зламала архів «Газпрому»

Українська IT-армія отримала доступ до інформації російської групи компаній ТОВ «Газпром» щодо випробування та впровадження автоматизованих систем на одному з найбільших газових родовищ Російської Федерації.

IT-армією України отримано доступ до інформації щодо діяльності найбільшого наповнювача держбюджету, а відповідно головного спонсору тероризму та вторгнення в Україну – ТОВ «Газпром». Архів місткістю 1.5 Гб містить понад 6 тис. файлів групи компаній «Газпром» щодо фінансово-господарської діяльності, а саме звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині (Іркутська обл.), яка рахується одним з найбільших газових родовищ РФ.

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Теракт в Оленівці. Зеленський зробив нову заяву

Теракт Росії, здійснений шість місяців тому в Оленівці Донецької області, стане одним із пунктів звинувачення на міжнародному трибуналі проти РФ. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

«Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності… Підступне масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора», – підкреслив президент.

Нагадаємо, триває 341-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.