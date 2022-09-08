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За два дні українські війська відвоювали 400 кв. км території Харківщини – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За два дні українські війська відвоювали 400 кв. км території Харківщини – ISW
ЗСУ пішли у контрнаступ на кількох напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ використали тактичну несподіванку, щоб просунутися на 20 км

Українські війська на південному сході Харківської області використовують передислокацію російських сил на південь, щоб провести контрнаступ на північний захід від Ізюма. Українські сили, ймовірно, використали тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися щонайменше на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області, відвоювавши приблизно 400 квадратних кілометрів території. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Операції України, що тривають у Херсонській області, змусили російські війська зосередитися на півдні, що дало змогу українським силам розпочати локалізовані, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма. Російські блогери висловили занепокоєння тим, що ця українська контратака має на меті перерізати наземні лінії зв’язку з російськими тиловими районами в Куп’янську та Ізюмі, що дозволить українським військам ізолювати російські угруповання в цих районах і повернути собі значні території», – йдеться в матеріалі.

Аналітики ISW звернули увагу на панікуючий і пригнічений тон російських блогерів, що визнавали значні досягнення України та стверджували, що український контрнаступ на півдні може відволікати увагу від поточних дій у Харківській області, які вони називають основним українським зусиллям.

«Рівень шоку та відверте обговорення українських успіхів російськими блогерами говорить про масштаби несподіванки, досягнутої українськими військами, що, ймовірно, успішно деморалізує російські сили», – зазначає ISW.

Ключові висновки ISW за 7 вересня:

  • Президент Росії Володимир Путін намагався спростувати доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) від 6 вересня про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
  • Українські війська продовжували завдавати ударів по матеріально-технічних вузлах РФ, зосередженню живої сили та техніки, транспортних мережах, пунктах управління в Херсонській області.
  • Російські та українські джерела повідомляли про активність на півночі Херсонської області та на заході Херсонської області вздовж кордону Херсон-Миколаїв.
  • Російські війська здійснили наземні атаки на північ від Харкова, на північний захід від Слов’янська, на північний схід від Сіверська, на південь і північний схід від Бахмута та на північний захід від міста Донецьк.
  • 6-7 вересня українські війська завоювали 400 кв. км території на північний захід від Ізюма в рамках контрнаступу на південному сході Харківської області.
  • Російська окупаційна влада оголосила 4 листопада можливою датою проведення «референдумів» про анексію на окупованих територіях України.
За два дні українські війська відвоювали 400 кв. км території Харківщини – ISW фото 1

Нагадаємо, увечер 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Тим часом у чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна путін Харківщина Україна

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