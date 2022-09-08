Окупанти вдарили ракетами по Харкову: «прильоти» у двох районах
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється
Окупаційні війська Росії опівночі завдали ударів по Харкову, в місті та області оголошено тривогу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Жителів просять залишатися в укриттях.
«Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Не ігноруйте сигнали тривоги, максимально перебуваєте в укриттях», - закликав Синєгубов.
Як повідомив мер міста Ігор Терехов, один ракетний удар був у Салтівському районі, там почалася пожежа, другий у Холодногірському.
У першому випадку - попередньо удар був по об'єкту критично важливим для нормального життєзабезпечення міста.
У Холодногірському районі – потрапляння по одному із підприємств Харкова.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
Минулої ночі російські загарбники завдали два ракетних удари по Немишлянському району Харкова.
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