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Окупанти вдарили ракетами по Харкову: «прильоти» у двох районах

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Харкову: «прильоти» у двох районах
Російські окупанти вдарили ракетами по Харкову
фото з відкритих джерел

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється

Окупаційні війська Росії опівночі завдали ударів по Харкову, в місті та області оголошено тривогу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Жителів просять залишатися в укриттях.

«Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Не ігноруйте сигнали тривоги, максимально перебуваєте в укриттях», - закликав Синєгубов.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, один ракетний удар був у Салтівському районі, там почалася пожежа, другий у Холодногірському.

У першому випадку - попередньо удар був по об'єкту критично важливим для нормального життєзабезпечення міста.

У Холодногірському районі – потрапляння по одному із підприємств Харкова.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Минулої ночі російські загарбники завдали два ракетних удари по Немишлянському району Харкова.

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