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Нікополь під масованим вогнем, є постраждалі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нікополь під масованим вогнем, є постраждалі (фото)
У результаті удару у Нікополі пошкоджені вісім приватних будинків
фото: Сергій Лисак/Facebook

Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотником

Увечері 21 липня російські окупанти накрили артилерійським вогнем Нікополь на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Постраждали троє людей. 57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома», – розповів він.

У результаті удару пошкоджені вісім приватних будинків та дев’ять господарських споруд. Понівечена лінія електропередач.

Ще раз агресор обстріляв місто вже вночі. «Побив промислове підприємство. Без жертв», – повідомив Лисак.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

Крім того, РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотником, ймовірно «Шахедом». Сили ППО його збили.

Нагадаємо, триває 514-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: Дніпропетровщина окупанти війна обстріл

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