ЗСУ розкрили секрет успіху ракетних військ та артилерії

Ракетні війська створили далекобійний «вогневий кулак»

На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів – робота ракетних військ та артилерії. Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України полковник Сергій Баранов.

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«Артилерист повинен знати, що треба робити піхоті, краще, ніж вона сама. Бо саме ми готуємо пропозиції стосовно вогневого ураження противника так, щоб не зачепити своїх і забезпечити нашу спільну перемогу», – зазначив він.

Баранов розповів, що прогрес досягається за рахунок навченості особового складу, застосування нових програмних продуктів, запровадження автоматизованої системи управління вогнем.

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«Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний «вогневий кулак», який б’є настільки потужно та влучно, що росіяни вже не мають змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу. Щоб наблизити нашу перемогу, ми постійно адаптуємось, вигадуємо нові способи і методи вогневого ураження, вдосконалюємо нашу зброю, наші боєприпаси, навички та вміння!» – розповів начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем.

Нагадаємо, триває 514-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.