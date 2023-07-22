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ЗСУ розкрили секрет успіху ракетних військ та артилерії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ розкрили секрет успіху ракетних військ та артилерії
ЗСУ використовують західні високоточні ракетно-артилерійські системи
фото з відкритих джерел

Ракетні війська створили далекобійний «вогневий кулак»

На сьогодні близько 90% знищених російських окупантів – робота ракетних військ та артилерії. Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України полковник Сергій Баранов.

«Артилерист повинен знати, що треба робити піхоті, краще, ніж вона сама. Бо саме ми готуємо пропозиції стосовно вогневого ураження противника так, щоб не зачепити своїх і забезпечити нашу спільну перемогу», – зазначив він.

Баранов розповів, що прогрес досягається за рахунок навченості особового складу, застосування нових програмних продуктів, запровадження автоматизованої системи управління вогнем.

«Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний «вогневий кулак», який б’є настільки потужно та влучно, що росіяни вже не мають змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу. Щоб наблизити нашу перемогу, ми постійно адаптуємось, вигадуємо нові способи і методи вогневого ураження, вдосконалюємо нашу зброю, наші боєприпаси, навички та вміння!» – розповів начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем.

Нагадаємо, триває 514-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ війна окупанти росія

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