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Нічний удар по Запоріжжю: перші подробиці про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний удар по Запоріжжю: перші подробиці про наслідки
На вулицях Запоріжжя лежать шматки ракет
фото: Анатолій Куртєв/Telegram

За ніч у Запоріжжі тричі оголошувалася повітряна тривога

У результаті нічного ракетного удару по Запоріжжю пошкоджень зазнали житлові будинки. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Внаслідок обстрілів в житлових будинках вилетіли вікна та двері.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також Куртєв попередив, що є загроза повторної атаки.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у ніч на 12 жовтня атакували ракетами Запоріжжя.

За ніч у місті тричі оголошувалася повітряна тривога.

Нагадаємо, 11 жовтня ввечері знову під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Додамо, ввечері, 11 жовтня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області запалювальними боєприпасами. Для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню.

Теги: Запоріжжя росія окупанти війна обстріл

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