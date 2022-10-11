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Росіяни відключили на Запорізькій АЕС всі шість енергоблоків, – розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни відключили на Запорізькій АЕС всі шість енергоблоків, – розвідка
Постачання електроенергії в місто Енергодар вдалось зберегти
фото ілюстративне

Від працівників АЕС рашисти вимагають офіційного оформлення паспортів РФ та підписання контрактів з «Росатомом»

Окупанти продовжують тримати всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції в «холодному стані». Про це повідомляє Головне управління розвідки.

«Наразі живлення станції, в тому числі систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». Сьогодні протягом дня планується спроба подати напругу на відкритий розподільчий пристрій ЗаТЕС», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постачання електроенергії в місто Енергодар вдалось зберегти. Але ВРП 150/330 кВ залишається без напруги. Разом з тим, представники окупаційної адміністрації продовжують тиск на співробітників станції.

«Переміщення допоміжних підрозділів по території ЗАЕС суттєво обмежено. До частини персоналу та їхніх родин окупанти застосовують так звані «фільтраційні заходи». Від працівників вимагають офіційного оформлення російських паспортів та підписання контрактів з «Росатомом», – додали у розвідці.

Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

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Теги: Запорізька АЕС війна росія Україна окупанти

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