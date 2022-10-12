Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

Інформації про постраждалих наразі немає

Російські окупанти у ніч на 12 жовтня атакували ракетами Запоріжжя. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.

«Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується», – зазначив посадовець.

Старух закликав громадян перебувати в укриттях. Глава обласної військової адміністрації наголосив, що існує загроза повторних обстрілів.

Нагадаємо, 11 жовтня ввечері знову під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Додамо, ввечері, 11 жовтня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області запалювальними боєприпасами. Для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню.