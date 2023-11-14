Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні 30 танків Leopard 1

Український уряд уклав з Rheinmetall контракт на постачання систем Leopard 1

Німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall планує у 2024 році поставити Україні 25 основних бойових танків Leopard 1A5 на замовлення Німеччини. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Замовлення, що фінансується Німеччиною і вартістю кілька мільйонів євро, також включає навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги», – йдеться в повідомленні.

За даними концерну, системи Leopard 1 в даний час проходять капітальний ремонт на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі і Касселі і готуються до використання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таким чином, Rheinmetall продовжує підтримувати Україну постійними поставками тактичних машин. Раніше групі було доручено поставити Україні 80 бойових машин піхоти Marder. Більшість із них уже перебувають у країні, де довели свою стійкість у поточних операціях.

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall передав Україні комплекси для боротьби з дронами.

Нагадаємо, німецький збройовий концерн Rheinmetall до кінця року відправить в Україну безпілотну систему Luna New Generation. За інформацією джерел у німецькій компанії, «пакет безпілотників» складається з наземної станції управління з декількома дронами, стартовою катапультою та військовими вантажівками.