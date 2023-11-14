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Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні 30 танків Leopard 1

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні 30 танків Leopard 1
Наразі системи Leopard 1 проходять капітальний ремонт і готуються до використання
фото ілюстративне

Український уряд уклав з Rheinmetall контракт на постачання систем Leopard 1

Німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall планує у 2024 році поставити Україні 25 основних бойових танків Leopard 1A5 на замовлення Німеччини. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Замовлення, що фінансується Німеччиною і вартістю кілька мільйонів євро, також включає навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги», – йдеться в повідомленні.

За даними концерну, системи Leopard 1 в даний час проходять капітальний ремонт на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі і Касселі і готуються до використання.

Таким чином, Rheinmetall продовжує підтримувати Україну постійними поставками тактичних машин. Раніше групі було доручено поставити Україні 80 бойових машин піхоти Marder. Більшість із них уже перебувають у країні, де довели свою стійкість у поточних операціях.

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall передав Україні комплекси для боротьби з дронами.

Нагадаємо, німецький збройовий концерн Rheinmetall до кінця року відправить в Україну безпілотну систему Luna New Generation. За інформацією джерел у німецькій компанії, «пакет безпілотників» складається з наземної станції управління з декількома дронами, стартовою катапультою та військовими вантажівками.

Теги: Німеччина танки війна

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