Як ракети Atacms можуть вплинути на контрнаструп: роз’яснення «Півдня»

Ворог останнім часом активізував авіацію

Застосування українськими захисниками ракет Atacms, наданих США, прискорить контрнаступ. Про це заявила речниця «Півдня» Наталія Гуменюк під час брифінгу.

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Гуменюк зазначила, що знищення потужностей ворога в його глибоких тилах, є одним з основних елементів, який забезпечує можливість ЗСУ робити більш активні кроки вздовж лінії фронту та просуватися вперед.

«Розуміючи, що ворог останнім часом активізував авіацію зокрема, було ясно, що потрібно атакувати ті напрямки, які забезпечують ті його потужності. Так і сталося, і результат очевидний», – зауважила вона.

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За словами речниці, кожна така ракета – це можливість знищити ворога, і вона має бути реалізована військовими максимально ефективно.

«Скільки б їх (ракет – «Главком») не було, всі вони будуть спрямовані за адресою», – додала Гуменюк.

Нагадаємо, триває 602-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.