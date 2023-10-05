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Німецький концерн Rheinmetall передав Україні комплекси для боротьби з дронами

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Німецький концерн Rheinmetall передав Україні комплекси для боротьби з дронами
SurveilSpire призначені для розвідки та боротьби з ворожими дронами
фото: DefSecIntel

Замовлення для України зробив німецький уряд

Rheinmetall передав Україні додаткові комплекси виявлення та боротьби з дронами під назвою SurveilSpire. Про це йдеться в пресрелізі компанії, опублікованому в соцмережі X. 

Зазначається, що замовлення для України на кілька мільйонів євро оплатив уряд Німеччини. 

Компанія виграла новий тендер на постачання ЗСУ систем SurveilSpire, які призначені для розвідки та боротьби з ворожими дронами. До складу комплексу входить вежа з камерами денного й нічного бачення, пілотовані дрони та система управління, а також транспорт. 

Ці системи використовуються для моніторингу місцевості, що дає змогу зменшити кількість військових, залучених до спостереження за ворожими позиціями, і зберегти життя захисників. Для розгортання системи потрібно лише три особи.

Німецький концерн Rheinmetall передав Україні комплекси для боротьби з дронами фото 1
фото: DefSecIntel

Система включає бездротові канали зв’язку, такі як 4G і Starlink для передачі відео на мобільний командний пункт. Також вона може забезпечити мережу 5G. 

Сонячні панелі дозволяють SurveilSpire збільшити тривалість роботи. Отриману від камер та дронів інформацію блок управління комплексу обробляє за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту.

Нагадаємо, німецький збройовий концерн Rheinmetall до кінця року відправить в Україну безпілотну систему Luna New Generation. За інформацією джерел у німецькій компанії, «пакет безпілотників» складається з наземної станції управління з декількома дронами, стартовою катапультою та військовими вантажівками.

Раніше повідомлялося, що німецька компанія Rheinmetall планувала створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, наприкінці літа. 

Теги: Німеччина транспорт безпілотник відео

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