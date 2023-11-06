Україна збільшує кількість таборів для військовополонених росіян
Виправну колонію на Вінниччині держава перепрофілювала на новий табір
В Україні з’явився ще один табір для тримання військовополонених росіян. Він носить назву «Захід 2», повідомляє «Главком» із посиланням на дані аналітичної системи Youcontrol.
Табір створено на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області. Відповідні зміни у єдиному реєстрі з’явилися 20 жовтня 2023 року.
Крім цього, 3 листопада Кабмін виділив Мін’юсту 3,1 млн грн на заходи з перепрофілювання виправної колонії на табір для військовополонених росіян.
Нагадаємо, що в Україні перший табір для військовополонених росіян «Захід 1» з’явився у травні 2022 року. Він розташований на базі виправної колонії на Львівщині. Тоді держава на функціонування табору виділила, зокрема, у 2022 році 56 млн грн, за шість місяців 2023 року – 20,48 млн грн.
Раніше ЗМІ показали, як у таборі живуть полонені окупанти. Зокрема, у них є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.
Ще у таборі функціонує магазин, в якому полонені можуть придбати їжу, одяг, засоби гігієни та догляду тощо.
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