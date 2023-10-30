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Байден за війну, а Захід безсилий перед РФ: основні фейки, що просували світові ЗМІ цього тижня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден за війну, а Захід безсилий перед РФ: основні фейки, що просували світові ЗМІ цього тижня
Центр протидії дезінформації виявив маніпулятивні меседжі у західних ЗМІ
фото: armyinform.com.ua

Центр протидії дезінформації зібрав основні маніпулятивні повідомлення

Центр протидії дезінформації зібрав основні фейки, що просували світові ЗМІ минулого тижня відносно подій в Україні та війни в Ізраїлі.

Зокрема  у Центрі заявляють, що повідомлення американського видання The Washington Post написало: «Негайна і рішуча підтримка Ізраїлю в боротьбі проти ХАМАСу з боку В. Зеленського поставила під загрозу майже річні зусилля Києва, спрямовані на заручення підтримкою арабських і мусульманських країн у війні проти Росії», – є відвертою маніпуляцією.

А заяви ексрозвідника США Скотта Ріттера в інтерв'ю на YouTube-каналі Dialogue works про те, що: «Українська армія зазнала стратегічної поразки, але це не означає, що війна закінчилася. Українці будуть битися до останнього, росіяни втратять багато людей, але українці втратять ще більше. Українці втратили ініціативу, для них все скінчено, вони програють», є дезінформацією.

Також Центр протидії дезінформації зібрав основні маніпулятивні повідомлення:

  • Зеленський розчарований через втрату популярності та відхід війни в Україні на другий план у світовому інформаційному просторі
  • Війна на виснаження, яку веде Росія, триватиме, і Захід нічого не може зробити, щоб зупинити її
  • США не зацікавлені у війні в Україні, вона лише підштовхує Вашингтон до конфлікту з Росією
  • Українські солдати ніколи не мали належної підготовки та вогневої потужності для ефективного протистояння росії
  • Втручання США у війну в Україні лише збільшує кількість жертв і потенційно наближає до ядерної війни
  • США та ЄС були небайдужі до цивільних жертв від агресії РФ, але не переймалися, коли Україна вбивала людей на Донбасі
  • Байден не зацікавлений у припиненні війни в Україні та досягненні миру

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій щодо повідомлень про військовий облік для жінок.

Теги: росія війна українці Україна росіяни дезінформація

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