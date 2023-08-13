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Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні нову безпілотну систему

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Німецький концерн Rheinmetall передасть Україні нову безпілотну систему
Luna NG
фото:

Розвідувальний БпЛА може нести до восьми мультикоптерів з озброєнням

Німецький збройовий концерк Rheinmetall до кінця року відправить в Україну безпілотну систему Luna New Generation. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел у німецькій компанії, «пакет безпілотників» складається з наземної станції управління з декількома дронами, стартовою катапультою та військовими вантажівками.

Як зазначається, систему безпілотників можна використовувати в розвідувальних цілях, забезпечувати мережу LTE та перехоплювати або глушити комунікації.

Luna NG – перший ударний безпілотник німецького виробництва. Розвідувальний БпЛА може нести до восьми мультикоптерів з озброєнням. У польоті дрон вирізняється низькими акустичними, тепловими та радіолокаційними сигнатурами.

Нагадаємо, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа. 

Крім того, у найближчі місяці Україна отримає від Rheinmetall одразу два зенітні ракетні комплекси Skynex з гарматами калібром 35-мм.

До слова, протягом наступних 12 тижнів Rheinmetall відкриє в Україні завод бронетехніки.

Теги: Німеччина Україна безпілотник

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