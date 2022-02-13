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    Події в Україні

    Повітряний рух над Україною відзавтра буде припинено – нардеп

    Із 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено - Повітряний рух над Україною відзавтра буде припинено – нардеп
    Із 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено
    фото з відкритих джерел

    Власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України, стверджує Гончаренко

    Швидше за все, з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму telegram-каналі.

    «Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що із завтрашнього дня з 14:00 за Лондоном (16:00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, що знаходяться у повітряному просторі України», – стверджує нардеп.

    За словами Гончаренка, власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.

    «На даний момент KLM скасував свої рейси, Sky Up вже садить рейс з Фуншалу до Кишинева, сьогодні з'явиться заборона від Air France», – ідеться у дописі.

    Гончаренко також порадив українцям, котрі перебувають за кордоном, вирушати додому вже. Тому що у найближчий тиждень-два, ймовірно, це буде зробити дуже складно.

    Нагадаємо, раніше рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

    Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року

    Теги: депутат Олексій Гончаренко SkyUp
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    Повітряний рух над Україною відзавтра буде припинено – нардеп