Повітряний рух над Україною відзавтра буде припинено – нардеп

Із 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено

Власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України, стверджує Гончаренко

Швидше за все, з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму telegram-каналі.

«Одна з найбільших страхових британських компаній вже розіслала повідомлення про те, що із завтрашнього дня з 14:00 за Лондоном (16:00 за Києвом) припиняється страховка цивільних літаків, що знаходяться у повітряному просторі України», – стверджує нардеп.

За словами Гончаренка, власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України.

«На даний момент KLM скасував свої рейси, Sky Up вже садить рейс з Фуншалу до Кишинева, сьогодні з'явиться заборона від Air France», – ідеться у дописі.

Гончаренко також порадив українцям, котрі перебувають за кордоном, вирушати додому вже. Тому що у найближчий тиждень-два, ймовірно, це буде зробити дуже складно.

Нагадаємо, раніше рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року