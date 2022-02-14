Інформаційна атака Кремля вдарила по самій Росії

Нервова ситуація послаблює нашу економіку, але це краще, ніж реальні воєнні дії

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Рубрика «Россия точно нападет 15 февраля. Шо? Опять?».

Сообщения о продолжении агрессии России против нашей страны мне все больше напоминают старый анекдот:

– Вы были на прощальном концерте Аллы Пучачевой? – Нет, еще не был. – Очень советую. Мы были в прошлом году и нам очень понравилось.

По моим подсчетам это уже где то третий или четвертый «точный прогноз» за последние четыре месяца, что говорит о том, что идет информационная война, главная задача демолирозовать Украину. Кстати, последняя «самая точная дата» вдруг всплыла после Нормандии, где, по сути, наша страна не сдвинулась со своих позиций, коротко которые можно описать «идите в лес со своим Минском в российской интерпретации. Это касается всех».

Поскольку кампания по запугиванию нашей страны слегка затянулась, то теперь истерика работает уже в обратном направлении.

Первое

Российский эстеблишмент поверил, что все реально и им стало совсем стремно. Это касается и военных и экономической элиты. О фактическом бунте военных я уже писал (они бунтуют не из любви к нам, а из-за понимания, что их стране реально плохо будет). И это хорошо. Это означает, что даже если приказ будет отдан, то не факт, что будет исполнен. Внимательно посмотрите на последние выступления российских официальных лиц, то обнаружите, что как-то все без большого энтузиазма. И даже как-то кисловато. Особенно жалко выглядел г-н Лавров на прес-конференции с министром иностранных дел Великобритании. Она в лучших традициях Маргарэт Тетчер устроила ему сеанс «фейсом об тейбл», а он и не сильно сопротивлялся. С таким настроением «победоносных воен» не ведут.

Второе

Истерика в американских СМИ имеет обратный эффект и на Вашингтон. Уже столько наобещали, вроде «ударить так сильно, что мало не покажеться, потому что все очень плохо», что пришлось и оружие везти (кстати, первым оружие привезли британцы) и дальше угрожать и идти по спирали нагнетания. Причем до такой степени, что русские уже на воду дуют.

Например, сначала объявили, что заблокируют чуть ли не все порты Украины, но через сутки резко передумали по Азовскому морю. А это потому, что там свободное судоходство по проливам (а там Керченский пролив) – это краеугольный камень мировой торговли. Можно сразу по ушах получить во всех портах и проливах мира. Например, в Босфоре. Так, что там все очень нервно.

Как то так. Конечно эта нервная обстановка бьет по нашей экономике, но есть подозрение, что этот ущерб значительно меньше от реальных военных действий.

Конечно ничего нельзя исключать. Но все таки более вероятным считаю признание ОРДЛО по абхазкому сценарию. Или попытка блокировки наши портов. Все остальное может быть, но с меньшей вероятностью.

В общем, верим в себя, в армию. И никаких Минсков, даже если нас нагибают союзники. Пусть сами с русскими разбираются не за наш счет.

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Джерело: блог Тараса Загороднього

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