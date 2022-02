«Посольство РФ» у Верховній Раді: як ОПЗЖ лобіює виконання Мінських угод

Хто у парламенті формує інформаційне поле, потрібне агресору

У перший пленарний тиждень 2022 року представники ОПЗЖ єдині у Верховній Раді говорили про «негайне виконання Мінських угод». Депутати із фракції Віктора Медведчука 13 разів згадали їх у своїх виступах. Представники ОПЗЖ говорили про Мінські угоди при будь-якій нагоді: у вступному слові, під час обговорення порядку денного ВРУ, змін до положень стосовно вчинення нотаріальних дій, вдосконалення електронної форми документообігу тощо.

Найбільше про «Мінськ» говорили нардепи Нестор Шуфрич та Олександр Колтунович. Більше того, Шуфрич під час виступу в Раді заперечив, що «ДНР» і «ЛНР» є терористичними організаціями, як того вимагала Верховна Рада України у 2015 році. Натомість Колтунович вимагав від парламенту проголосувати за необхідні законопроєкти про вибори на окупованих територіях, амністію осіб, економічну блокаду та відновлення економічних відносин і розпочати діалог із прямих перемовин з ОРДЛО.

Рух «Чесно» проаналізував стенограми засідань Верховної Ради у перший пленарний тиждень 2022 року, щоб суспільство розуміло, як і хто у парламенті намагається зруйнувати підвалини суверенітету і формує потрібне державі-агресору інформаційне поле.

Народні депутати вперше зібрались на пленарне засідання у сесійній залі Верховної Ради у новому 2022 році лише 25 січня. До того з початку року вони начебто працювали у комітетах, комісіях і фракціях та в округах із виборцями.

Перший пленарний тиждень у новому році в парламенті проходив на тлі накопичення російських військ на українському кордоні, розмов про ризик нового російського вторгнення та повномасштабної війни, виїзду працівників іноземних посольств із Києва. Крім того, після новорічних та різдвяних свят у парламенті відбувся сплеск захворюваності на Covid-19. У владній фракції повідомили, що лише серед депутатів-«слуг» зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання, також хворіють 45 співробітників апарату парламенту.

У кожної з парламентських фракцій та груп під час виступів на пленарному тижні у Верховній Раді був свій порядок денний. Представники опозиції критикували владу за відсутність чіткої та злагодженої позиції щодо ситуації в країні. У свою чергу владна більшість заспокоювала інших: ситуація контрольована, не варто сіяти паніку та підігравати агресору.

Серед представників усіх фракцій та груп під час виступів у Раді вирізнялись нардепи від ОПЗЖ. Вони майже у кожному виступі згадували про Мінські угоди, про невідкладну їх імплементацію та «зняття напруги на лінії розмежування». Адже, за словами представників фракції Віктора Медведчука, «у нас є лише два тижні для реалізації політичної частини Мінських угод».

Хмара слів з усіх виступів нардепів від ОПЗЖ у перший пленарний тиждень 2022 року. Що більше слово, то частіше його згадували у своїх виступах представники ОПЗЖ

Вже у вівторок, 25 січня, під час виступів уповноважених представників фракцій та груп для внесення пропозицій, оголошень заяв і повідомлень, співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко відразу заявив нардепам про те, що Україна вперше за 30 років стоїть перед загрозою, країна начебто має «неадекватну владу», яка не принесла мир. Він заявив, що фракція ОПЗЖ зареєструвала постанову Верховної Ради по невідкладному втіленню в життя Мінських угод і припиненню бойових дій.

«Це відповідальний політичний крок, який зразу дозволить зменшити напругу і в країні, і зовні. Якщо цей парламент не здатний на такі політичні кроки, яких чекає вся країна, то треба просто мати політичну та й просто людську совість саморозпуститись і надати можливість народу України обрати новий склад парламенту, нових депутатів, які будуть виконувати свої обіцянки привести країну до миру і ділом докажуть це суспільству» – сказав із трибуни Верховної Ради Бойко.

Раніше Рух «Чесно» писав, що ОПЗЖ виступає за врегулювання конфлікту на Донбасі шляхом прямих переговорів української влади з бойовиками за посередництва Росії. У перший день роботи нового парламенту всі 43 члени фракції зареєстрували проєкт постанови «Про невідкладні заходи для припинення бойових дій та відновлення миру, імплементації Мінських угод». Згодом фракція зареєструвала ще один подібний проєкт постанови, однак вони досі не розглядались парламентом.

Один із фракційних спікерів ОПЗЖ, голова Комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич під час обговорення депутатами питання положень стосовно вчинення нотаріальних та реєстраційних дій раптово заявив, що так звані ДНР та ЛНР не є терористичними організаціями, як того просила ВРУ у своєму зверненні у 2015 році.

«Відповідь – нуль. Як у відомому фільмі: «И тишина — только мертвые с косами стоят». Так от, якщо весь світ не визнає так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями, якщо нема жодного українського рішення, яке би вступило в законну силу, є заява про звернення, все. Так, є окремі рішення судів, де окремі акти визнані актами тероризму. Вони були в Києві, це були замахи на вбивство, і це, до речі, і був напад на 112-й канал, визнаний актом тероризму. Але це акти тероризму, і їх треба притягувати до відповідальності безпосередніх замовників і виконавців. Так звані ДНР і ЛНР не є терористичними організаціями. В інший спосіб Рада Безпеки ООН ніколи б не затверджувала Мінські угоди, підписані саме з представниками так званих ДНР, ЛНР. Тому прошу вас, давайте сьогодні діалог заради миру, а не ускладнювати ситуацію», – сказав Шуфрич.

Вже у наступному своєму виступі Нестор Шуфрич нагадав нардепам про виступ у 2015 році з трибуни парламенту Джо Байдена, який на той час був на посаді віце-президента США: «Він звертався до народних депутатів України проголосувати ті закони, які передбачені Мінськими угодами. І я хочу сказати: thank you, mister President, for your position, which you declared in 2015 from here, from this place…» – перейшов на англійську Шуфрич.

Однак слід наголосити, що тоді Джо Байден у своєму виступі якраз згадував про невиконання саме Росією Мінських угод, вивід російських військ з окупованих територій та повний контроль кордону Україною: «Сполучені Штати і Європа продовжуватимуть чинити тиск до того часу, поки Москва не виконає свої зобов’язання в рамках Мінських угод. Хоча і досягнуто деякого прогресу в деескалації насильства, не можна зняти санкції до тих пір, поки Росія не виконає всі-всі! свої зобов’язання за Мінськими угодами.

…Російські військові повинні повернутися додому. Український бік кордону повинен бути повернутий під контроль України. Тільки якщо Росія все це зробить – лише у цьому випадку – тоді йтиметься про необхідність Україні дотримати свої зобов’язання, які ще належить виконати, що включає надання амністії особам, які не скоїли важких злочинів, а також децентралізацію управління для Донбасу», – говорив у 2015 році віце-президент США Джо Байден у Верховній Раді.

Про виконання Мінських угод представники ОПЗЖ продовжили говорити і на засіданні у середу, 26 січня. Нестор Шуфрич знову говорив про ризик війни та напад, намагався жартувати і попросив керівництво парламенту забезпечити під час його виступів при розгляді законопроєктів перекладачів з російської, англійської та угорської мов: «Одні говорять, вже і посольство Німеччини починає евакуацію членів родин дипломатів. Міністерство закордонних справ України говорить: «Все хорошо, прекрасная маркиза, ну, там конь где-то сдох». Тому прошу вас, шановні колеги, давайте будемо відповідальними. Суспільство чекає від нас відповіді щодо напруги, про яку говорить весь світ і говорять в Україні… Сьогодні тільки Мінські угоди дадуть гарантію миру в нашій країні».

На пленарному засіданні у четвер, 27 січня, естафету перейняв Олександр Колтунович. Він наполягав на тому, що Верховна Рада має протягом двох тижнів розглянути необхідні законопроєкти для реалізації Мінських угод та розпочати прямі переговори з ОРДЛО.

«Верховна Рада має проголосувати мінімум чотири пункти з комплексу заходів з виконання Мінських угод. Це пункт 4 щодо виборів, це пункт 5 щодо амністії, пункт 8 щодо там економічної блокади і відновлення економічних відносин. І розпочати діалог з прямих перемовин з ОРДЛО щодо пункту 11, а це стосується особливого статусу Донбасу», – вкотре озвучив російські вимоги нардеп Олександр Колтунович в українському парламенті.

Зазначимо, що на попередніх засіданнях представники ОПЗЖ виступали не так активно. Наприклад, на останньому у 2021 році пленарному тижні, з 14 по 17 грудня, нардепи від ОПЗЖ мали лише 12 виступів, на яких Шуфрич і Колтунович тільки шість разів згадали про виконання Мінських домовленостей.

На пленарному тижні 1-3 грудня 2021 року в сесійній залі Мінські угоди, крім Колтуновича, Шуфрича та Королевської, згадували й інші нардепи. Саме 2 грудня Верховна Рада розглядала питання продовження терміну дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» на один рік, до 31 грудня 2022 року.

Представники ОПЗЖ також наполягали на тому, що потрібно виконати наступні пункти: амністія, обмін утримуваних осіб, скасування економічної блокади, вибори за українським законодавством, зміни в Конституцію, соцзахист громадян, які проживають на неконтрольованій території.

«Це поновлення виплати пенсій, соціальних пособій. Це в першу чергу дати сигнал людям, що ми дбаємо про них і захищаємо кожного українця в нашій країні, де б він не опинився. І тому ми закликаємо український парламент, що сьогодні потрібно як ніколи об’єднати всі наші можливості та зусилля, щоб виконати Мінські угоди повністю та комплексно, щоб продемонструвати всьому світу, що Україна сьогодні рухається шляхом миру і це єдиний сьогодні мирний шлях для нашої держави», – говорила 2 грудня представниця ОПЗЖ Наталія Королевська.

Сергій Власенко з «Батьківщини» нагадав, що Мінським угодам сім років, але за станом на сьогоднішній день не виконано навіть перший пункт — повне і всеосяжне припинення вогню.

«Теза про безальтернативність Мінських угод сім років показує свою неспроможність принести мир на ці території. Треба шукати інші шляхи, і точно не треба піднімати лапи і говорити про амністію, про створення спеціальної міліції на цих територіях і так далі», – наголосив представник «Батьківщини».

У підсумку нардепи 313 голосами за підтримали даний законопроєкт.

Наразі після «ковідних канікул» всі депутати, як повідомляють ЗМІ, отримали сповіщення невідкладно повернутися до України, аби не пропустити засідання ради на цьому тижні.

Рух «Чесно»