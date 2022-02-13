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    Україна не радить авіакомпаніям літати над Чорним морем

    Регулятор запевнив, що про повне закриття повітряного простору не йдеться - Україна не радить авіакомпаніям літати над Чорним морем
    Регулятор запевнив, що про повне закриття повітряного простору не йдеться
    фото з відкритих джерел

    Україна ремомендує утриматися від польотів через російські військові навчання

    Рішень про закриття повітряного простору України не приймалося. При цьому авіакомпаніям рекомендовано не літати над частиною акваторії Чорного і Азовських морів з 14 по 19 лютого через російські військові навчання. Про це повідомляє пресслужба державного підприємства «Украерорух».

    «Повітряний простір над територією України відкрито, за винятком його частин, закритих з 2014 року над тимчасово окупованою територією Республіки Крим і Сходу країни. Ніяких рішень щодо закриття авіапростору не приймалося», – підкреслили в «Украероруху».

    Регулятор додав, що у зв'язку з військовими навчаннями Росії в чорному і Азовському морях ряд регіонів оголошені потенційно небезпечними для польотів. Українським авіакомпаніям рекомендовано з 14 по 19 лютого не літати в цих зонах, і заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

    При цьому в «Украероруху» зазначили, що рекомендація повністю не блокує польоти над Чорним і Азовським морями.

    «Повітряний простір над територією України є відкритим і доступним для планування польотів. Безпека польотів забезпечується на належному рівні відповідно до міжнародних норм і стандартів», – додав регулятор.

    Нагадаємо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

    Наразі на посадку в «Борисполі» заходять цивільні літаки з Відня та Дубаю. У Києві готується до вильоту літак до польського міста Катовіце, а над українською територією пролітає рейс із Москви до Кишинева. Крім того, у напрямку Києва в зоні українського повітряного простору рухаються рейси з Мілану, Стокгольму та Парижа.

    Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

    Нагадаємо, раніше рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

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    Теги: Крим військові навчання літак військові навчання Україна безпека Украерорух
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    Україна не радить авіакомпаніям літати над Чорним морем