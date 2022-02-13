Україна не радить авіакомпаніям літати над Чорним морем

Регулятор запевнив, що про повне закриття повітряного простору не йдеться

Україна ремомендує утриматися від польотів через російські військові навчання

Рішень про закриття повітряного простору України не приймалося. При цьому авіакомпаніям рекомендовано не літати над частиною акваторії Чорного і Азовських морів з 14 по 19 лютого через російські військові навчання. Про це повідомляє пресслужба державного підприємства «Украерорух».

«Повітряний простір над територією України відкрито, за винятком його частин, закритих з 2014 року над тимчасово окупованою територією Республіки Крим і Сходу країни. Ніяких рішень щодо закриття авіапростору не приймалося», – підкреслили в «Украероруху».

Регулятор додав, що у зв'язку з військовими навчаннями Росії в чорному і Азовському морях ряд регіонів оголошені потенційно небезпечними для польотів. Українським авіакомпаніям рекомендовано з 14 по 19 лютого не літати в цих зонах, і заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

При цьому в «Украероруху» зазначили, що рекомендація повністю не блокує польоти над Чорним і Азовським морями.

«Повітряний простір над територією України є відкритим і доступним для планування польотів. Безпека польотів забезпечується на належному рівні відповідно до міжнародних норм і стандартів», – додав регулятор.

Нагадаємо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Наразі на посадку в «Борисполі» заходять цивільні літаки з Відня та Дубаю. У Києві готується до вильоту літак до польського міста Катовіце, а над українською територією пролітає рейс із Москви до Кишинева. Крім того, у напрямку Києва в зоні українського повітряного простору рухаються рейси з Мілану, Стокгольму та Парижа.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, раніше рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

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