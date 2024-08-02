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Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ вперше прокоментував ситуацію на фронті

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ вперше прокоментував ситуацію на фронті
Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Андрій Гнатов
фото з відкритих джерел

Генерал Гнатов: «Бої важкі, і виокремити один напрямок як найскладніший – це буде несправедливе трактування»

Обстановка на фронті є складною на всій лінії зіткнення: ідуть важкі бої різної інтенсивності. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» повідомив новий командувач Об’єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов

За словами Гнатова, щоб прорвати оборону української армії, противник застосовує всі наявні у нього засоби озброєння та кидає велику кількість особового складу. І тому виокремити один напрямок фронту як найскладніший – це буде несправедливе трактування.

«Якщо коротко, то дуже складна ситуація на Покровському напрямку, на Курахівському, Торецькому, біля Часового Яру, на Куп’янському напрямку та у Вовчанську», – пояснює командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

За словами Гнатова,  ця ситуація може змінюватися дуже динамічно, залежно від того, як противник буде підтягувати свої резерви, нарощувати наступальні зусилля, і скільки ми матимемо засобів для його стримування.

У цілому по всій протяжності лінії фронту, зазначає командувач Об’єднаних сил ЗСУ, обстановка важка, динамічно розвивається, тому складно прогнозована.

Як розповів Гнатов, українські військові відбивають атаки і готуються до відбиття на всіх напрямках. Зокрема і на тих, де сьогодні відносно стала обстановка, але це не означає, що через деякий час ворог там не збільшить наступальних зусиль.

Генерал наголосив, що на фронті точаться динамічні бої, особливо стрілецькі. Одночасно може тривати до 50 бойових зіткнень.

«Оточень оперативних або навіть тактичних, де б ішлося про те, що великий підрозділ, наприклад, батальйон у повному складі може потрапити в оточення в тому сенсі, в якому слід розуміти це поняття – із зовнішнім та внутрішнім кільцем блокування, – таких ситуацій немає», – запевнив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

На думку Гнатова, існують деякі спекулятивні погляди на ситуацію, коли противник певними силами з’явився на фланзі, – і вже починають бити на сполох, мовляв, «ми в оточенні». За словами командувач Об’єднаних сил ЗСУ, така ситуація є загрозливою, але це не є оточення в класичному розумінні.

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Теги: ЗСУ війна Андрій Гнатов

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