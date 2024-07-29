Уночі РФ атакувала Харківщину КАБами: пошкоджено приватні будинки

На Куп’янському напрямку противник провів атаку біля Новоосинового

Уночі проти 29 липня РФ атакувала Куп'янськ, що на Харківщині. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«29 липня 03:20 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено один приватні будинки», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначає, що на Куп’янському напрямку противник провів атаку біля Новоосинового. Бій досі продовжується. Ситуація під контролем наших військ.

До слова, російська армія на харківському напрямку за місяць втрачає до тисячі окупантів убитими та кілька тисяч пораненими. Про це повідомив командир другого батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук в етері телемарафону.