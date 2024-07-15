На фронті загинув учасник колективу «Троїсті музики» Микола Ленок
Гармоніст загинув біля міста Часів Яр
На фронті, поблизу Часового Яру, загинув учасник колективу «Троїсті музики», артист «Дикого театру» Микола Ленок. Про це повідомили представники «Дикого театру» у соцмережі Facebook.
«З сумом повідомляємо про те, що на фронті під Часовим Яром загинув наш гармоніст Микола Ленок, який незмінно виступав в складі троїстих музик у виставі «Червоне, чорне і знову червоне». У нього залишилася жінка з двома малолітніми дітьми. Світла людина, достойний чоловік, щирий патріот», – йдеться у дописі.
Микола Ленок приєднався до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, у 2022 році служив бойовим медиком у 136-му окремому батальйоні територіальної оборони міста Бровари. Крім цього, він приєднався до ансамблю своєї військової частини.
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