Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На фронті загинув учасник колективу «Троїсті музики» Микола Ленок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На фронті загинув учасник колективу «Троїсті музики» Микола Ленок
Ленок брав участь у виставі «Червоне, чорне і знову червоне» як гармоніст у театрі у складі «Троїстих музик»
фото: пресслужба «Дикого театру»

Гармоніст загинув біля міста Часів Яр

На фронті, поблизу Часового Яру, загинув учасник колективу «Троїсті музики», артист «Дикого театру» Микола Ленок. Про це повідомили представники «Дикого театру» у соцмережі Facebook.

На фронті загинув учасник колективу «Троїсті музики» Микола Ленок фото 1

«З сумом повідомляємо про те, що на фронті під Часовим Яром загинув наш гармоніст Микола Ленок, який незмінно виступав в складі троїстих музик у виставі «Червоне, чорне і знову червоне». У нього залишилася жінка з двома малолітніми дітьми. Світла людина, достойний чоловік, щирий патріот», – йдеться у дописі.

На фронті загинув учасник колективу «Троїсті музики» Микола Ленок фото 2

Микола Ленок приєднався до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, у 2022 році служив бойовим медиком у 136-му окремому батальйоні територіальної оборони міста Бровари. Крім цього, він приєднався до ансамблю своєї військової частини. 

У музиканта залишилася жінка з двома малими дітьми
У музиканта залишилася жінка з двома малими дітьми

Раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинув оперний співак Ігор Воронка.

 

Теги: війна смерть артист актор театр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фредеріксен не виключає можливості для України бити з винищувачів F–16 за межами країни
Чи зможе Україна бити по РФ винищувачами F-16: відповідь прем'єрки Данії
12 липня, 10:38
Спроби обійти Часів Яр (вже вкотре) противнику нічого не дали
Найгарячіші точки Донбасу: ворог безуспішно штурмує Торецьк і Часів Яр
8 липня, 13:01
Новий пакет міститиме ракети для систем українських ППО
Ракети для ППО, артилерійські снаряди: США оголосили пакет військової допомоги Україні
3 липня, 21:49
Ситуація на Покровському напрямку залишається складною
Лінія активного фронту збільшилася – Сирський
2 липня, 18:30
Центробанк Росії визнав, що програє у боротьбі з інфляцією
Центробанк Росії визнав, що програє у боротьбі з інфляцією
1 липня, 21:21
Поховали нацгвардійця у рідному селищі Гути
Завжди першим йшов у бій. Згадаймо Романа Угровецького
29 червня, 09:00
Зеленський розповів, що Україна готується до нового результату у відносинах із Євросоюзом
Зеленський пояснив, що необхідно Україні для захисту міст від російського терору
23 червня, 21:00
Очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони»
Держслужба з етнополітики назвала нове завдання патріарха Кирила у війні проти України
18 червня, 13:00
Олаф Шольц прокоментував «мирну пропозицію» Путіна
«Мирний план» Путіна обговорювали на саміті у Швейцарії? Шольц відповів
16 червня, 06:43

Суспільство

«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 16 липня
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 16 липня
На фронті загинув учасник колективу «Троїсті музики» Микола Ленок
На фронті загинув учасник колективу «Троїсті музики» Микола Ленок
Литва припиняє безкоштовне навчання для українських студентів
Литва припиняє безкоштовне навчання для українських студентів
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
Як влітку придбати квитки на популярні маршрути: поради «Укрзалізниці»
Як влітку придбати квитки на популярні маршрути: поради «Укрзалізниці»
Де поплавати у Житомирі: огляд найкращих місць
Де поплавати у Житомирі: огляд найкращих місць

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
У Туреччини неочікувано з'явився конкурент, який переманює туристів
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
13K
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7509
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6820
Втрати ворога станом на 15 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Сьогодні, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua