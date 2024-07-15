На фронті загинув учасник колективу «Троїсті музики» Микола Ленок

Ленок брав участь у виставі «Червоне, чорне і знову червоне» як гармоніст у театрі у складі «Троїстих музик»

Гармоніст загинув біля міста Часів Яр





На фронті, поблизу Часового Яру, загинув учасник колективу «Троїсті музики», артист «Дикого театру» Микола Ленок. Про це повідомили представники «Дикого театру» у соцмережі Facebook.

«З сумом повідомляємо про те, що на фронті під Часовим Яром загинув наш гармоніст Микола Ленок, який незмінно виступав в складі троїстих музик у виставі «Червоне, чорне і знову червоне». У нього залишилася жінка з двома малолітніми дітьми. Світла людина, достойний чоловік, щирий патріот», – йдеться у дописі.

Микола Ленок приєднався до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, у 2022 році служив бойовим медиком у 136-му окремому батальйоні територіальної оборони міста Бровари. Крім цього, він приєднався до ансамблю своєї військової частини.

У музиканта залишилася жінка з двома малими дітьми

Раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинув оперний співак Ігор Воронка.