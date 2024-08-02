Головна Техно HiTech
search button user button menu button

«Виявляє ціль за секунди»: Китай зробив прорив у радіолокаційних технологіях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Виявляє ціль за секунди»: Китай зробив прорив у радіолокаційних технологіях
Китайські науковці кажуть, що розробили нову технологію чіпа
фото: South China Morning Post

China Morning Post: Новий надшвидкий чіп Китаю може подвоїти швидкість війни

Китайські вчені розробили найшвидший аналого-цифровий перетворювач (АЦП) для військового використання, що може покращити системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Китайська «новаторська» технологія мікросхем може дати військовим критичну перевагу в реальних боях. Про це пише South China Morning Post.

«Китай розробив чіп, який може виявляти радіолокаційний сигнал та реагувати на 91,46% швидше за аналоги», – пише видання. 

Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП, Analogue Digital Converter) вбудовані в багато сучасних пристроїв, наприклад, смартфони та фотоапарати. Але там вони не відіграють вирішальної ролі – пристрої також використовують і в радіоелектронній боротьбі, оскільки вони є елементарним компонентом радіолокаційних систем. Їхнє завдання просте: вони повинні перетворити аналогові вхідні сигнали, такі як електромагнітні хвилі, в цифровий потік даних. На полі бою важливо, щоб пристрої працювали особливо швидко. Частка секунди може бути вирішальною в тому, чи вдасться захистити ракету чи ні.

Як повідомляє газета South China Morning Post, китайські дослідники добилися прориву в цій галузі. Їм вдалося скоротити затримку таких перетворювачів з наносекунд до пікосекунд (одиниця виміру часу, що є однією трильйонною частиною секунди, – «Главком»).

Ця розробка дозволить зробити весь процес виявлення радіолокаційних сигналів та реагування на них удвічі швидше, ніж раніше. Це означатиме величезну перевагу для армії КНР.

АЦП в радіолокаційних системах обробляють мільярди даних за секунду і генерують величезні обсяги даних. Це призводить до високого енергоспоживання пристроїв та великого виділення тепла у сучасних приймачах РЕБ, пишуть дослідники.

 АЦП військового призначення перетворює сигнали на повну потужність тільки після підтвердження, що отриманий сигнал є сигналом радара. Це може скоротити споживання електроенергії на понад 30%, що, за словами дослідницької групи, є «новаторським». Самі чіпи АЦП виробляються за 28-нанометровим техпроцесом – стандартом, який вже давно застосовується, і чіпи легко виробляти у великих кількостях у Китаї.

До слова, безпілотники і комп'ютерні чіпи американського виробництва все частіше надходять до Росії з Китаю торговими шляхами Центральної Азії, що свідчить про складність обмеження поставок для військових дій Москви.

Читайте також: Перетворює дощ на електрику: вчені з Китаю здивували новим приладом
Теги: війна Китай технології розробка вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200
Китай і Росія розробляють безпілотник, схожий на «Шахед»
3 липня, 03:52
Ворог просунувся на Сіверському напрямку: аналіз ISW
Ворог просунувся на Сіверському напрямку: аналіз ISW
7 липня, 03:25
Раніше Юлія Навальна заявляла, що «продовжуватиме справу свого чоловіка»
Московський суд заочно заарештував Юлію Навальну
9 липня, 18:32
У столиці відкрився знаметий кіносфеваль
У Києві відкрився 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль
15 липня, 03:00
Результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки
Українці мають чудову стратегію ведення війни – генерал НАТО
19 липня, 09:53
Президент звернувся до медиків у день професійного свята
Зеленський привітав медиків із професійним святом та підписав важливий указ
27 липня, 13:16
До Києва долетів новий дрон Росії
Російські війська атакували Україну новим безпілотником
29 липня, 04:00
Маркус Фабер
Голова комітету Бундестагу з оборони: Україна повинна перемогти у війні
31 липня, 14:41
РФ зміцнює позиції в районі Кліщіївки: аналіз ISW
РФ зміцнює позиції в районі Кліщіївки: аналіз ISW
Сьогодні, 04:48

HiTech

«Виявляє ціль за секунди»: Китай зробив прорив у радіолокаційних технологіях
«Виявляє ціль за секунди»: Китай зробив прорив у радіолокаційних технологіях
У Євросоюзі запрацював закон про штучний інтелект
У Євросоюзі запрацював закон про штучний інтелект
Розвідка завершила масовану кібератаку на російські ресурси: деталі
Розвідка завершила масовану кібератаку на російські ресурси: деталі
ЮНЕСКО заявило про неочікувану загрозу з боку штучного інтелекту
ЮНЕСКО заявило про неочікувану загрозу з боку штучного інтелекту
«Хрещена матір» штучного інтелекту вигадала бізнес за мільярд доларів: у чому його суть
«Хрещена матір» штучного інтелекту вигадала бізнес за мільярд доларів: у чому його суть
Астронавти з корабля Boeing Starliner можуть застрягти в космосі до серпня
Астронавти з корабля Boeing Starliner можуть застрягти в космосі до серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Донька Ірини Фаріон розповіла про долю квартири її матері
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
24K
Олімпійська чемпіонка Подкопаєва заявила, що українських гімнастів засудили у Парижі
9757
Три українських міста потрапили до найдорожих у Європі: список
8490
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7036
Україну чекає переломний момент у боротьбі з Путіним: Британія прокоментувала передачу F-16

Новини

Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Вчора, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
31 липня, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
31 липня, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
31 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua