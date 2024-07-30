Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни просунулися на Торецькому напрямку: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росіяни просунулися на Торецькому напрямку: аналіз ISW
Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили наземні атаки на північний схід від Часового Яру
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти досягли значного тактичного просування на північний захід від Авдіївки

Російські війська підтримували високу швидкість атак на Торецькому напрямку та просунулися на деяких ділянках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти, ймовірно, захопили весь Вовчанський агрегатний завод у Вовчанську. Бої тривали біля Глибокого та в інших місцях у Вовчанську, українські сили провели чотири контратаки поблизу Стариці.

29 липня тривали бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російський блогер стверджує, що бої на лінії Куп’янськ-Сватове наразі носять переважно позиційний характер після посилення наступальних операцій Росії на цьому напрямку на початку липня 2024 року.

Окупанти продовжували обмежені наступальні операції на сіверському напрямку, але жодного заявленого чи підтвердженого просування не зробили. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського.

Російські блогери продовжували стверджувати, що російські війська просуваються у межах східного Часового Яру. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили наземні атаки на північний схід від Часового Яру поблизу Васюківки, Григорівки, Богданівки та Дубово-Василівки; на схід від Часів Яр біля Іванівського; та на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки.

Окупанти підтримували високу швидкість атак на Торецькому напрямку та, як повідомляється, просунулися на деяких ділянках. Російські блогери стверджували, що російські війська продовжують атакувати та просуватися в межах південно-західного Нью-Йорка, на південний захід від Юрівки, а також у Залізному та Північному.

Російські війська нещодавно досягли значного тактичного просування на північний захід від Авдіївки на тлі продовження інтенсивних зусиль з просування та проведення обмеженого тактичного оточення українських сил на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 липня, показують, що російські війська утримують позиції у західній Новоселівці Першій (на північний захід від Авдіївки), підтверджуючи, що російські війська нещодавно захопили весь населений пункт.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецька, зокрема до смуги вітру в полях на південь від Костянтинівки. Російські війська 29 липня продовжували обмежені наступальні операції у районі кордону Донецько-Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування. 

29 липня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Тривали позиційні бойові дії на східному березі Херсонщині та на островах дельти річки Дніпро.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року
Теги: війна Генштаб фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«В публічному просторі нема сценаріїв завершення війни»
Нам хтось пропонує мир в обмін на територію?
25 липня, 15:49
Домашній арешт стосовно Миколи Тищенка діє до 23 серпня 2024 року
Тищенко під домашнім арештом. Гучна справа отримала продовження
1 липня, 18:23
Дитина до 18 років може отримати статус постраждалої внаслідок воєнних дій
Які пільги можуть отримати діти, що постраждали від війни
3 липня, 09:34
Кількість уражень безпілотниками стратегічних цілей окупантів виходить на один рівень з артилерією
Сирський назвав один з ключових пріоритетів для Сил оборони
5 липня, 09:47
Звикнути до тривалої відсутності електроенергії складно, але підготуватися– можливо
Пережити відключення світла: як підготуватися до тривалих знеструмлень
11 липня, 10:58
Військова допомога передбачає виділення 1,23 млн доларів на військові медичні потреби України
Нова Зеландія надасть Україні $9,8 млн військової та гуманітарної допомоги
10 липня, 10:35
Вадим народився і жив у місті Києві
На початку війни прийшов у військ­комат разом з дружиною. Згадаймо Вадима Коршевнюка
20 липня, 09:00
Ще на початку 2024 року стало відомо, що підприємство «Завод Сигнал» хоче розпочати власне виробництво дронів за участю школярів та студентів
Росія може виготовляти аналог нових іранських дронів-камікадзе – Defense Express
22 липня, 20:03
Правоохоронці затримали чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон
Вбивство Фаріон. У Дніпрі затримано підозрюваного
25 липня, 15:09

Події в Україні

Газета The New York Times повідомила, скільки F-16 цьогоріч зможе використати Україна
Газета The New York Times повідомила, скільки F-16 цьогоріч зможе використати Україна
Україна протягом трьох місяців може бути без відключень світла: деталі
Україна протягом трьох місяців може бути без відключень світла: деталі
Росія атакувала припортову інфраструктуру на Херсонщині: є поранені
Росія атакувала припортову інфраструктуру на Херсонщині: є поранені
Росія може вивести із України частину окупантів: ISW назвав причину
Росія може вивести із України частину окупантів: ISW назвав причину
Втрати ворога станом на 30 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ вигадала, як змусити мігрантів підписати військові контракти
РФ вигадала, як змусити мігрантів підписати військові контракти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
127K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
92K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
18K
У Києві приспущено головний прапор України: причина
9920
Україні не потрібні науковці? Заступник міністра Міносвіти здивував заявою

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua