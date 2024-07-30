Росіяни просунулися на Торецькому напрямку: аналіз ISW

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили наземні атаки на північний схід від Часового Яру

Окупанти досягли значного тактичного просування на північний захід від Авдіївки

Російські війська підтримували високу швидкість атак на Торецькому напрямку та просунулися на деяких ділянках. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти, ймовірно, захопили весь Вовчанський агрегатний завод у Вовчанську. Бої тривали біля Глибокого та в інших місцях у Вовчанську, українські сили провели чотири контратаки поблизу Стариці.

29 липня тривали бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російський блогер стверджує, що бої на лінії Куп’янськ-Сватове наразі носять переважно позиційний характер після посилення наступальних операцій Росії на цьому напрямку на початку липня 2024 року.

Окупанти продовжували обмежені наступальні операції на сіверському напрямку, але жодного заявленого чи підтвердженого просування не зробили. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського.

Російські блогери продовжували стверджувати, що російські війська просуваються у межах східного Часового Яру. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили наземні атаки на північний схід від Часового Яру поблизу Васюківки, Григорівки, Богданівки та Дубово-Василівки; на схід від Часів Яр біля Іванівського; та на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки.

Окупанти підтримували високу швидкість атак на Торецькому напрямку та, як повідомляється, просунулися на деяких ділянках. Російські блогери стверджували, що російські війська продовжують атакувати та просуватися в межах південно-західного Нью-Йорка, на південний захід від Юрівки, а також у Залізному та Північному.

Російські війська нещодавно досягли значного тактичного просування на північний захід від Авдіївки на тлі продовження інтенсивних зусиль з просування та проведення обмеженого тактичного оточення українських сил на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 липня, показують, що російські війська утримують позиції у західній Новоселівці Першій (на північний захід від Авдіївки), підтверджуючи, що російські війська нещодавно захопили весь населений пункт.

Російські сили нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецька, зокрема до смуги вітру в полях на південь від Костянтинівки. Російські війська 29 липня продовжували обмежені наступальні операції у районі кордону Донецько-Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування.

29 липня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Тривали позиційні бойові дії на східному березі Херсонщині та на островах дельти річки Дніпро.