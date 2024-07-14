DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині
Із самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини Урожайного
Російські загарбники окупували селище Урожайне на Донеччині. Про це повідомили аналітики DeepState.
«Сьогодні (13 липня, – «Главком») з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу. Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо», – йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними аналітиків, ворог просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.
Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна. Згодом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив, що йдеться не про загрозу наступу з Білорусі.
До відома, що 12 липня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
За повідомленням Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця НАТО, РФ не вистачає особового складу і боєприпасів для того, аби розпочати великий наступ на Україну.
До слова, у Сумській області спостерігається активне використання росіянами диверсійно-розвідувальних груп. Українським захисникам вдається своєчасно їх виявити.
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