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DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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DeepState: Росіяни окупували ще один населений пункт на Донеччині
Урожайне опинилося під контролем РФ
фото з відкритих джерел

Із самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини Урожайного

Російські загарбники окупували селище Урожайне на Донеччині. Про це повідомили аналітики DeepState.

«Сьогодні (13 липня, – «Главком») з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу. Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними аналітиків, ворог просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна. Згодом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив, що йдеться не про загрозу наступу з Білорусі.

До відома, що 12 липня бої тривали на північ і північний схід від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 

За повідомленням Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця НАТО, РФ не вистачає особового складу і боєприпасів для того, аби розпочати великий наступ на Україну.

До слова, у Сумській області спостерігається активне використання росіянами диверсійно-розвідувальних груп. Українським захисникам вдається своєчасно їх виявити.

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Теги: окуповані території Донеччина війна окупація фронт

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