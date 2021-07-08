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    SkyUp запускає рейс до Мадейри. Які умови в'їзду

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    Архіпелаг Маде́йра&nbsp;&ndash; це група островів в Атлантичному океані біля північно-західних берегів Африки, яким володіє Португалія&nbsp; - SkyUp запускає рейс до Мадейри. Які умови в'їзду
    Архіпелаг Маде́йра – це група островів в Атлантичному океані біля північно-західних берегів Африки, яким володіє Португалія 
    Фото з відкритих джерел

    На острови Мадейри пускають туристів з будь-якими вакцинами від Covid-19

    Український лоукостер SkyUp запускає прямий рейс до автономного португальського регіону Мадейра, який на початку липня заявив про те, що дозволить відвідування туристичних островів з будь-якими вакцинами від Covid-19 або ПЛР-тестами.

    Як ідеться у повідомленні авіакомпанії, перший рейс Київ – Фуншал вилетить 24 липня. Також планується зворотний рейс Фуншал – Київ.

    «Літати будемо щосуботи туди й назад», – розповіли у SkyUp.

    Перевізник зазначив, що для в’їзду на територію острова громадянам України (за винятком дітей, яким не виповнилося 12 років) необхідно мати:

    • заповнену в період від 48 до 12 годин до посадки на літак спеціальну форму;
    • сертифікат про вакцинацію, якщо повний курс вакцинації завершений не менше ніж за 14 днів до прибуття на острів

    або:

    • документ, що засвідчує одужання після Covid-19 в період до 90 днів до прибуття на острів і медичне підтвердження про одужання

    або:

    • негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття в країну;
    • для туристів, які планують подорож між островами Мадейра і Порто-Сану, також знадобиться негативний експрес-тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин до прибуття в пункт призначення;
    • починаючи з 2 липня після повернення з Португалії обов'язково треба робити експрес-тест на антиген в аеропорту Бориспіль.

    У SkyUp порадили перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку напередодні вильоту.

    Нагадаємо, на початку липня на Мадейру почали пускати туристів з будь-якими вакцинами від Covid-19.

    Тим часом, влада Таїланду 1 липня відкрила найпопулярніший серед туристів острів Пхукет для вакцинованих від Covid-19 іноземців. Ті, хто не хоче сидіти на карантині, за 14 днів до прильоту мають зробити щеплення препаратами, затвердженими Таїландом і ВООЗ – це вакцини від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac і Sinopharm.

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    SkyUp запускає рейс до Мадейри. Які умови в'їзду