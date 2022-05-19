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    Події в Україні

    Новонароджені українці з прифронтових районів отримали вишиванки (фото)

    Вишиті сорочки слугуватимуть оберегом для новонароджених українців - Новонароджені українці з прифронтових районів отримали вишиванки (фото)
    Вишиті сорочки слугуватимуть оберегом для новонароджених українців
    фото: МОЗ

    Близько 500 новонароджених малюків отримали подарунки до Дня вишиванки

    Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) разом з партнерами до Дня вишиванки, який відзначають сьогодні, 19 травня, подарувало вишиті сорочки новонародженим українцям у прифронтових регіонах. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ.

    Як зазначається у повідомленні, свої перші вишиті сорочки отримали близько 500 малюків, які народилися напередодні свята у фронтових та прифронтових регіонах України. Зокрема, на Сумщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Чернігівщині та Запоріжжі.

    «У час, коли наша держава вже третій місяць поспіль протистоїть збройній агресії РФ, вишиванка стала своєрідним «генетичним кодом» українців та символом нашої майбутньої перемоги», – зазначили у МОЗ.

    У міністерстві подякували лікарям та благодійникам, які долучилися до передачі подарунків малюкам, а також у відомстві висловили переконання, що вишиті сорочки слугуватимуть оберегом для новонароджених українців.

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    Нагадаємо, щороку у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 19 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у найбільш упізнаваному елементі українського національного костюма – у вишиванці. У цей день також влаштовують марші вишиванок по всій Україні.

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    Теги: діти свята війна Україна вишиванка
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    Новонароджені українці з прифронтових районів отримали вишиванки (фото)