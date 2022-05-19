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    У чому цінність української вишиванки

    • Віктор Ющенко

      Президент України (2005-2010)

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    19 травня цього року в Україні відзначають День вишиванки - У чому цінність української вишиванки
    19 травня цього року в Україні відзначають День вишиванки
    фото з відкритих джерел

    Споконвіку для українців власна вишиванка була наче оберегом

    Щиросердечно вітаю усіх Вас з чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої української культури – з Днем вишиванки.

    Вишиванка – наша національна святиня. Вона символізує зв’язок поколінь, будить високі патріотичні почуття в серці кожного українця. Вишиту сорочку, вишитий рушник передають з роду в рід, бережуть як безцінну реліквію.

    Споконвіку для українців власна вишиванка була наче оберегом, тому й стала справді дорогоцінною. Кожен птах, кожна квітка, що прикрашає вишиванку, має своє символічне значення, спрямоване на добре та щасливе життя.

    Важливими є також правильно підібрані кольори: червоний, зелений, чорний. Створена руками, така вишиванка всотує не тільки частинку душі того, хто її зробив, а ще є ланкою між минулим, його традиціями і цінностями та сучасністю.

    Мудрість і сила тисячолітньої традиції дає нам натхнення до праці та боротьби.

    Один із національних лідерів 70 років назад говорив приблизно такі слова: «Я вірю, ми доживемо до того часу, коли на вітання «СЛАВА УКРАЇНІ» мільйони суголосно відповідатимуть «ГЕРОЯМ СЛАВА».

    Нині ми вже живемо в цьому часі!!!

    Ми переможемо!

    Слава Україні!

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    Джерело: блог Віктора Ющенка

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    Теги: росія окупанти війна українці Україна вишиванка традиції окупація #stoprussia
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    У чому цінність української вишиванки