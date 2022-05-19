У чому цінність української вишиванки

19 травня цього року в Україні відзначають День вишиванки

19 травня цього року в Україні відзначають День вишиванки

Споконвіку для українців власна вишиванка була наче оберегом

Щиросердечно вітаю усіх Вас з чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої української культури – з Днем вишиванки.

Вишиванка – наша національна святиня. Вона символізує зв’язок поколінь, будить високі патріотичні почуття в серці кожного українця. Вишиту сорочку, вишитий рушник передають з роду в рід, бережуть як безцінну реліквію.

Споконвіку для українців власна вишиванка була наче оберегом, тому й стала справді дорогоцінною. Кожен птах, кожна квітка, що прикрашає вишиванку, має своє символічне значення, спрямоване на добре та щасливе життя.

Важливими є також правильно підібрані кольори: червоний, зелений, чорний. Створена руками, така вишиванка всотує не тільки частинку душі того, хто її зробив, а ще є ланкою між минулим, його традиціями і цінностями та сучасністю.

Мудрість і сила тисячолітньої традиції дає нам натхнення до праці та боротьби.

Один із національних лідерів 70 років назад говорив приблизно такі слова: «Я вірю, ми доживемо до того часу, коли на вітання «СЛАВА УКРАЇНІ» мільйони суголосно відповідатимуть «ГЕРОЯМ СЛАВА».

Нині ми вже живемо в цьому часі!!!

Ми переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: блог Віктора Ющенка

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