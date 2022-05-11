Чотирирічна Аліса з «Азовсталі» нарешті зустрілась із рідними: що відомо
Весь світ слідкує за історією маленької дівчинки Аліси, яку розлучити з мамою після евакуації з «Азовсталі» в Маріуполі
Сьогодні до Запоріжжя, де тимчасово прихистили дитину, приїхав її родич. Наразі Аліса разом з дядьком прямує до безпечного регіону на заході України. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Найближчим часом очікується зустріч дівчинки з рідною бабусею, яка приїде з Польщі. Маленьку Алісу буде передано їй під опіку як дитину, яка в умовах воєнного стану залишилась без піклування батьків.
Людмила Денісова зазначає, що ця історія матиме щасливе завершення лише після звільнення мами дівчинки з фільтраційного табору та повернення її з окупованої території.
Нагадаємо, що у середині квітня опублікували відео з чотирирічною Алісою, яка звертається з проханням до всього світу, щоб їй допомогли евакуюватися із території «Азовсталі». При цьому що окрім неї, там було ще чимало дітей.
Лише на початку травня вдалося вивести з території «Азовсталі» частину цивільних. З ними й Алісу з мамою. Жінка – медик, а весь цей час, поки була на «Азовсталі», надавала допомогу пораненим.
Але після цього дитину забрали від матері. Дівчинку вдалося вивезти в Запоріжжя разом з рештою евакуйованих. Натомість жінка потрапила у «фільтраційний» табір окупантів. Її доля зараз невідома.
Алісу прихистила одна з працівниць Запорізької військової адміністрації.
Російські загарбники 19 квітня у блокадному Маріуполі «відкрили школу». Для пропагандистської картинки вони цинічно використали дітей з усього міста.