Україна провела обмін полоненими: звільнено 108 жінок (фото, відео) 

Відбувся перший цілковито жіночий обмін

Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні, 17 жовтня. Особливо емоційний та справді особливий, адже звільнили з полону 108 жінок. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Це був перший цілковито жіночий обмін. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів. Із них: 35 захисниць із ЗСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, вісім – Найгвардії, включно з двома із «Азову», п'ятеро – державної спеціальної служби транспорту, чотири ДПСУ та 12 цивільних. Серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені окупантами, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення», – йдеться в повідомленні.

За словами Єрмака, люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за «надто проукраїнську позицію», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані «шпигунство» та «тероризм».

«Це був нервовий обмін. Надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід. При обмінах завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу. Права на помилку немає. Є завдання президента повернути всіх, і від чітких дій команди залежить, щоб наші люди були вдома», – написав глава Банкової.

Зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд, реабілітацію. Україна не залишить нікого і буде звільняти кожного свого захисника та захисницю.

Нагадаємо, 11 жовтня Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

До слова, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що з російського полону повернулися уже понад 800 осіб.

11 жовтня в Україну повернули тіла 62 полеглих бійців, серед них і загиблі під час російського теракту в колонії в Оленівці.