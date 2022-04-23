Влада Бучі оприлюднила список загиблих: шукають рідних для організації поховання

У Бучі закінчується збір та ексгумація тіл загиблих та померлих на території громади – їх вже 412. Місцева влада оприлюднила поіменний список ідентифікованих українців та шукає родичів, щоб організувати поховання. Про це 23 квітня повідомили у Бучанській міській раді.

Зазначається, що кожен третій загиблий в Київській області – з Бучі.

«Тепер головне завдання, яке поставив перед комунальниками, – ідентифікувати кожного. Коло моргу працює наш Інформаційний центр. Він допомагає родичам знайти, опізнати та поховати своїх близьких», – повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Також працює кол-центр і є волонтери в ЦНАПі, які надають інформацію за номером телефону: +380683282892.

Міська рада забезпечує всі родини загиблих у Бучі та на території громади необхідною атрибутикою. У комунальній ритуальній службі є труни, хрести, вінки та таблички.

«Також є необхідна кількість місць на цвинтарі по вулиці Депутатській. Все безоплатно – коштом бюджету громади. За це відповідає керівник ритуальної служби Капличний Сергій, його телефон: +380679523112», – написав Федорук.

Нагадаємо, раніше у місті Буча з’явилося кладовище знищених та пошкоджених через війну машин. У кожній з автівок хтось мирних українців був убитий або ж поранений. Також у мережі показали руйнування Ірпеня, Горенки, Гостомеля та Бучі на знімках із космосу.