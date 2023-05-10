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Обороняв Бахмут та врятував брата: мешканці Дніпровщини навколішки попрощалися з воїном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Обороняв Бахмут та врятував брата: мешканці Дніпровщини навколішки попрощалися з воїном
Хлопцеві було лише 22
фото: скріншот з відео ТСН

У Томаківці, на Дніпровщині, попрощалися з воїном

Вісім днів без перепочинку військовий Максим Лях тримав оборону на позиціях Бахмута, витягнув брата з-під вогню, а сам - загинув. У Томаківці, на Дніпровщині, попрощалися з воїном. Хлопцеві було лише 22, коли він став до зброї. За ним до військкомату пішов і його 18-річний брат. Про це повідомляє ТСН.

Військовий загинув у 23. Успішний студент закордонного вишу, Максим міг би й далі залишатись там, та коли починається велика війна, він повертається до України. Разом з 18-річним братом добровольцем йде на фронт. Здавалося б – недосвідчений юнак, він швидко стає одним з кращих бійців свого підрозділу, отримує позивний Фрост.

Командир розповідає, останні тижні вони тримали оборону у Бахмуті, у справжньому пеклі.

«Бій триває увесь день, говорять, що ми там відбиваємо якусь кількість атак, але це просто безперервна атака», – пояснює Богдан. 

Брати, що завжди були разом, пліч-о-пліч потрапили під російський авіаудар, менший отримав поранення. Максим відтягнув молодшого з вогню, надав першу медичну допомогу і таким чином врятував його.

До того, як снайперська куля вразила Максима, він понад 200 годин без перепочинку бився з ворогом. Позиції росіян були лише за 30 метрів.

«Він 8 діб не їв не пив і не спав, 8 діб їх не могли вивести. Старший міг вийти з меншим, але він залишився, бо нього були молоді побратими там і він сказав, я їх не лишу», – розповідає мама бійця.

Попрощатися з Максимом прийшли сотні людей, хлопець мав багато друзів. Дуже любив природу, багато читав і чудово готував.

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Теги: ЗСУ похорон Дніпропетровщина солдат

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